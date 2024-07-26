台積電ADR反彈微漲0.3% 較台北交易溢價7.52%
台積電ADR周四（25日）微漲0.30%，收在160.28美元，較台北交易溢價7.52%。費城半導體指數同日則是下挫1.96%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲81.20點或0.20%，收在39,935.07點；標普500指數下跌27.91點或0.51%，收在5,399.22點；那斯達克指數下跌160.69點或0.93%，收在17,181.72點。
颱風休市兩天之前，周二（23日）台灣加權股價指數上漲614.85點，收在22,871.84點，台積電上漲4.26%，收在979.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 170.09 -2.26 172.50 -1.40
中華電 CHT 120.64 +0.25 121.50 -0.71
台積電 TSM 1,052.59 +0.30 979.00 +7.52
聯電 UMC 48.79 -0.80 51.30 -4.88
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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