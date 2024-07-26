台積電ADR反彈微漲0.3% 較台北交易溢價7.52%

上周五（7月19日）全球經歷一場規模史無前例的電腦大當機，導致世界各地的航空公司、銀行、醫院和緊急服務機構螢幕出現可怕的「藍白當機畫面」。 總部位於德州奧斯汀的網路安全公司CrowdStrike是影響全球航空公司、銀行和其他企業的微軟當機事件背後元凶。該公司為微軟的Windows設備提供防毒軟體，從銀行業到零售業再到醫療保健等全球性產業，都使用該公司的軟體來防範漏洞和駭客攻擊。CrowdStrike的Windows當機事件凸顯了現代社會嚴重依賴科技的脆弱性...

2024-07-26 06:00