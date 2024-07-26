預期美日利差逐漸縮小 市場押注日圓逆轉向上

日圓兌美元25日盤中挺升1%，升破152日圓價位，兩周來反彈超過5%，原因是在美、日央行下周都將召開利率決策會議前，市場預期美日利差會逐漸縮小，日圓走勢即將出現大逆轉。

日圓兌美元25日一度升值1.3%至151.94日圓兌1美元，是5月上旬來最高，隨後跌幅收斂但有望連四天走升，且前兩日升值幅度都逾1%。

日圓這波反彈的背後因素有三，一是日本進場干預阻貶日圓的支持、二是全球利差交易平倉，三是避險基金減少做空日圓。

日圓這波狂升震動市場，但是否真正成為日圓大逆轉的開端，仍將取決於下周日本銀行（央行）和美國聯準會（Fed）的決策。

路透25日引述消息人士報導，日銀下周將認真討論升息的可能性，並將公布一項未來幾個月購債規模約略減半的計畫，以展現縮減貨幣刺激措施的決心。

路透調查顯示，超過75%受訪經濟學家預計日銀本月將維持利率不變，可能9月或10月才會行動。目前市場預期日銀下周升息的機率為75%，高於本周稍早的44%。

同時，Fed也面臨愈來愈多要求下周開始降息的呼聲，即便下周按兵不動，主席鮑爾也勢必將釋出9月降息的訊號，這對美元不利。