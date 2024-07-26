美Q2經濟超強…降息更有底氣 聯準會9月出手可能性升高

美國商務部25日公布第2季實質國內生產毛額（GDP）初估值，季比年增率達2.8%，高於預估的2%，及第1季時的1.4%。第2季經濟成長和個人消費都超強，且通膨持續降溫，經濟軟著陸機率進一步升高，也使聯準會（Fed）更放心在9月會議開始降息。

美國第2季GDP整體平減指數年升2.3%，低於預估的2.6%，及第1季時的3.1%升幅；核心平減指數年升2.9%，儘管高於預估的2.7%，但低於第1季時的3.7%升幅，反映出通膨降溫。

美國GDP表現

第2季經濟成長雖遠優於第1季，但與去年同期相比則只是溫和成長，而且主要是受庫存激增帶動，顯示經濟並未再度增溫，這將有助於使通膨逐漸下降，經濟更可能軟著陸，對Fed是一大好消息。

凱投集團經濟學者布朗指出，第2季成長率遠優於第1季，使Fed更可能在7月底會議時維持利率不變，並等到9月再開始降息。

在GDP的四大項目中，上季個人消費支出年增2.3%，高於預估的2%，及第1季的1.5%增幅。消費對GDP成長率的貢獻度為1.57個百分點，其中產品消費貢獻0.55百分點，優於第1季的負0.51百分點；服務類消費的貢獻度為1.02百分點，低於第1季時的1.49百分點。

企業投資增加5.2%，對GDP成長率的貢獻度為1.46個百分點，高於第1季的0.77；但固定資產投資的貢獻度從1.19百分點，下降到0.64百分點，住宅類投資也大幅減少；投資增加主要靠存貨投資，對成長率的貢獻度高達0.82百分點，遠超過第1季時的-0.42百分點，顯示企業基於物流考慮而提前建立庫存，可能影響下半年的經濟成長。

另外，上周首次申領失業給付人數為23.5萬人，少於預估的23.8萬人，也比前一周的24.5萬人減少；前周連續申領失業給付人數為185.1萬人，低於預估的186.8萬人及上一周的186萬人。

同日南韓央行（BOK）公布，經濟在年初的超乎預期成長後，上季GDP比前一季意外萎縮0.2%，不如經濟學家預測的成長0.1%，且萎縮幅度達到2022年來最大，凸顯內需疲軟，對努力刺激投資和消費的央行決策官員帶來更多挑戰。

上季民間消費第2季季比下滑0.2%，政府支出則增長0.7%。實質出口也增長0.9%，設備投資則下滑2.1%。

經濟出乎意料陷入萎縮，可能增強外界對央行降息的呼籲，但央行不可能會立刻有所動作。第1季的火熱成長導致上季的疲軟受到放大，且現在央行正專注在確保其發出的短期政策寬鬆訊號，不會無意間刺激家庭負債的進一步增加。

友利金融研究所首席經濟學家權英善（音譯）表示：「朝向降息的軌道已幾乎確定，但央行希望仔細檢閱金融穩定性問題。GDP不是央行的唯一因素。從負債到匯率等所有其他因素，都會影響到降息時機。」