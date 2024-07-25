美股遭「夏季風暴」侵襲 科技股止跌看兩指標

美股24日遭「夏季風暴」侵襲，科技股的痛苦尤其深重。展望後市，由於7月向來是美國科技股的嚴苛時刻，專家預期可能會認為去年同期出現過的類似回檔，短線方向將取決於美國聯準會（Fed）下周透露的降息線索，以及輝達（NVIDIA）在8月21日公布的上季財報。

相較於科技七雄上半年大力相助標普500指數締造38次歷史新猷的亮眼表現，美國大型科技股7月來走弱，因為市場益加預期Fed將於9月降息、年底前將降息不只一次，引發美股類股輪動。

最新利空則是特斯拉和字母財報引發AI投資可能要花更長時間才能收割成果的憂慮，美國房市數據疲弱，以及紐約前聯準銀行總裁杜雷呼籲Fed下周降息，以避免潛在的經濟衰退。

而且，美國科技股7月向來難以維持優於大盤的表現，因為缺乏明確趨勢或未來題材，難以重啟漲勢。

現在困擾投資人的問題是「跌勢會持續多久」。Cetera投資長高曼預期，股市將重演類似於去年同期出現的回檔，當時標普500指數在7月底觸頂後，10月曾短暫跌進修正區域。

凱投宏觀首席市場經濟學家希金斯認為出，美股類股輪動趨勢似乎還沒確立，仍取決於多種因素。