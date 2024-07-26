南韓「富養」小孩 精品利多

全世界最低的出生率，讓愈來愈來多南韓父母「富養」小孩，例如38歲住首爾南郊東灘的金艾琳（譯名），給四歲長女戴78萬韓元（約600美元或台幣20,000元）的蒂芙尼銀項鍊，18個月大的次女才剛能走穩路，腳上穿的是38萬韓元的Golden Goose小髒鞋。

怕小孩陪她出門赴宴時「邋遢不體面」，金艾琳給她們添置的行頭還包括法國精品Moncler的外套和襯衫、Burberry洋裝和長褲，以及Fendi小禮服和鞋子。

英國金融時報（FT）報導，根據Euromonitor美容時尚顧問洪莉莎（音譯）的說法，由於許多南韓家庭只有一個小孩，親威朋友買高檔商品送給年幼的晚輩毫不手軟。

就人均支出而言，南韓精品童裝市場的成長速度排全球前三名，過去五年的年均複合成長率超過5%，僅次於中國大陸和土耳其。

曾經主管南韓Dior公司的李鐘奎（音譯）說，南韓社會的競爭激烈，攀比嚴重，想要「脫穎而出」的話，精品是個工具，「Moncler冬季外套對青少年來說，已經像是學校制服」。

南韓央行總裁李昌鏞上月說，「南韓會有那種當特定品牌流行起來就人人搶著買的罕見傾向」，他們對設計師品牌的熱情，降低了價格彈性，使央行很難以貨幣政策，抑制通膨。