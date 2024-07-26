開雲預警下半年獲利減三成

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

受累於Gucci銷售下滑，法國精品集團開雲集團（Kering）上季營收比市場預期下滑，並警告下半年獲利可能銳減30%，再度印證精品業景氣持續低迷。

開雲24日表示，第2季集團營收年減11%至45.1億歐元（49億美元），低於市場預期的46億歐元，包括在歐洲、北美和以中國大陸為主的亞太地區，上季營收都重挫，唯有日本呈現成長。開雲股價25日在巴黎市場一度大跌10%。

開雲旗下最大品牌Gucci，上季營收下滑幅度也最大，銳減20%至20億歐元；開雲的第二大暢銷品牌聖羅蘭（YSL），營收也下滑9%至7.01億歐元。

這導致了開雲上半年集團營業利益年減42%至15.8億歐元，所有事業部門獲利都銳減，包括Gucci大減44%，YSL也銳減38%。

開雲表示，公司如今預期下半年營業利益可能年減多達30%，因為「持續的經濟和地緣政治不確定性」。

執行長皮諾表示：「挑戰的市場環境對我們的營收和獲利能力造成壓力，我們正在專注努力創造重返成長的條件。」

Gucci YSL 品牌

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