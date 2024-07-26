車廠財報黯淡 全球車市景氣不妙

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在電動車買氣低迷、美國市場銷量不振的衝擊下，日產、Stellantis集團的獲利銳減，增添全球汽車產業不景氣的疑慮。 （歐新社）
在電動車買氣低迷、美國市場銷量不振的衝擊下，日產、Stellantis集團的獲利銳減，增添全球汽車產業不景氣的疑慮。 （歐新社）

電動車買氣低迷、美國市場銷量不振的衝擊下，日產、Stellantis集團的獲利銳減，增添全球汽車產業不景氣的疑慮。

日產在6月止的一季，營業利益為9.95億日圓（650萬美元），遠遜分析師預估的1,339億日圓。日產表示，獲利不佳主因是在美國激烈降價促銷。日產在中國大陸市場也欲振乏力，不敵比亞迪等電動車製造商。

擁有Jeep、寶獅、飛雅特等品牌的Stellantis，上半年淨利急降48%至56億歐元（61億美元），遠低於市場預期的70億歐元，促使該公司矢言採取額外措施以遏止銷售下滑。該集團在重要的北美市場利潤跌幅最深，受累於產量下滑、產品陣容與訂價過低等問題。

這兩大汽車集團表示，美國市場的價格割喉戰愈演愈烈，以及攸關整體產業景氣的電動車買氣疲弱，成獲利不振的主因；日產25日股價收跌近7%、Stellantis同日盤中大跌近9%。

Stellantis財務長奈特說：「以產業和競爭層面來看，變化速度和艱難程度都高於我們今年的預期，轉型也遭遇亂流。」

日產社長內田誠則說：「我們無法如預期般擴增銷售，原因是美國庫存增加、需求下降，和競爭加劇。」

日產將2025年3月止的全年營業利益預期下修至5,000億日圓，低於原估的6,000億日圓，也不如市場預測的5,700億日圓。

傳統車廠砸下數十億美元衝刺電動車事業，如今電動車卻賣不動，因售價仍高於燃油車。全球最大電動車製造商特斯拉上季獲利銳減，凸顯電動車市面臨的挑戰有多嚴峻。

相較下，聚焦於油電車的現代集團，止於6月的上季營業利益為4.3兆韓元（30億美元），根據彭博編製數據，這至少寫下2010年來的新高紀錄，也比市場預期優異。該公司上季營收也年增6.6%至45兆韓元。

日產則承受錯過油電車銷量回升商機的苦痛，為此，該集團宣布將在北美市場力推七款新車，包括多款插電式油電混合車，以挽救產品陣容老化的問題。

雷諾得以提高上半年的利潤率，為另一家表現較佳的車廠，不過，就連該公司執行長德梅奧也對分析師說，整體汽車產業正面臨大環境劇烈震盪、展望不明的衝擊。

福特則因車輛出現品質問題，使保固成本激增，導致上季調整後獲利為每股47美分，不如預期的67美分。

日產 美國 電動

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