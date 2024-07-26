亞洲超級富豪增速 不如歐美

經濟日報／ 編譯簡國帆林聰毅／綜合外電
去年亞洲超富人數增速慢於美國和歐洲，2019年來首度把全球第二大超富集中地的地位讓給歐洲。（路透）
去年亞洲超富人數增速慢於美國和歐洲，2019年來首度把全球第二大超富集中地的地位讓給歐洲。（路透）

最新報告顯示，去年全球超級富豪的人數和財富同步增加，但亞洲超級富豪人數增速比美國和歐洲慢，是2019年來首度把全球第二大超級富豪來源的地位讓給歐洲，反映亞洲經濟成長率仍低於新冠疫情前的趨勢值。

Altrata發布「2024年全球超級富豪報告」指出，全球可投資資產至少3,000萬美元的超級富豪，去年人數增加7.6%至42.63萬人，總淨值成長7.1%到49.2兆美元。這群人有八成的淨值介於3,000萬~1億美元，將近20%介於1億~10億美元，0.8%為身價10億美元以上的富豪，而這0.8%超級富豪擁有的財富卻占了24%。

其中，北美超級富豪人數去年增加11.9%至16萬1,280人，占比提高到37.8%，為擁有最多超級富豪的地區。歐洲則增加9.4%至11萬1,540人，亞洲僅增長2.7%至11萬630人，使歐洲奪回全球第二多超級富豪地區的地位，為2019年來首見。

以各國來看，美國仍是最多超級富豪的地區，超高淨值（UHNW）人士增加13%至14萬7,950人，第二多的中國大陸則減少1%至4萬6,060人，第三至五名依序為德國增加13.3%到2萬2,210人，日本提高10.4%至1萬6,565人，英國增長10.6%至1萬5,640人。

報告指出，亞洲超高淨值人士的總財富增加2.1%到12.3兆美元，占全球的25%，受益於印度經濟強勁擴張、台韓股市大漲、以及日本央行維持超寬鬆貨幣政策。

亞洲內部財富似乎正在移轉，去年超級富豪前十多地區中，只有中國大陸和香港減少，日本和印度人數都大增，香港是唯一進入前十大的中國大陸城市，維持在第二名，榜首仍是紐約，三到十名依序為洛杉磯、東京、舊金山、倫敦、芝加哥、巴黎、華盛頓特區及達拉斯。

報告指出，未來五年超級富豪增加最多的前十座城市中，印度將包辦三座，包括班加羅爾、海德拉巴及德里，年均成長率介於14%~16%。

日本央行 財富 超級富豪

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