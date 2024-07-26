奧林匹克經濟學／巴黎奧運開幕 商機鳴槍

2024巴黎奧運於26日盛大開幕，本屆奧運除了破天荒在戶外舉行開幕式以外，還標榜要舉辦「最綠」、「最時尚」、「最守財務紀律」的奧運。儘管開賽前夕，不斷傳出門票賣不完、國際航空業以及巴黎當地旅宿業和店家客流量下滑等種種負面消息，但企業仍看好長期的經濟效益，這場新冠疫情後的第一場夏季奧運會，依然備受期待。

第33屆夏季奧林匹克運動會是歷史上第三次在巴黎舉辦夏季賽事，不同於往常主辦城市都會耗費巨資建設新場館，這次巴黎奧運將延續東奧「環保減碳」理念，大量使用現有的體育設施，致力於對環境友善。

英國金融時報（FT）報導，近日低迷的零售銷售，加上航空和旅館業者對奧運期間可能的營收疲軟的警告，使外界質疑，法國經濟受巴黎奧運提振的程度能有多大。

巴黎地區小型企業遊說團體CPME負責人柯恩–哈達說，一些餐飲業者因7月銷售下滑50%，而對房租和薪資支出感到憂慮。他說，「我們原本就知道市區道路關閉將使貨物輸送變得困難，但我們沒料到法國本地和外國遊客會這麼少」。

儘管有些商家的損失可能難以回收，但消費支出預期將在奧運開幕後提升；餐廳、大眾運輸系統和其他服務業皆提高價格，希望從相關需求中獲利。

經濟學家和官員表示，奧運預期將對法國今年經濟產值的擴張，有所貢獻。

法國國家統計及經濟研究局（Insee）預測，第3季國內生產毛額（GDP）將增加0.3個百分點。安聯估計，旅客支出和政府基建投資，整體而言將挹注100億歐元於該國GDP。兩者預期大致相符。

當地人在奧運前夕大量出走，是預期中的現象，但主辦單位選擇在市中心舉辦許多活動，奧運的經濟作用因而被放大。

2012倫敦奧運前夕，空曠的街道和門票銷售都引起媒體關注，但賽事期間消費活動開始增加，彌補了先前的不足。英國後來還受惠於奧運隔年的旅遊潮。

達美航空和法荷航集團都曾警告，今夏營收將受到衝擊，因通常會在夏季造訪巴黎的旅客，今年都避開此地。

餐旅業方面，巴黎奧運贊助商之一的雅高酒店集團（Accor）預期，今年賽事將略為提升營收2至3個百分點，但他們看中的是奧運帶來的長期效益。根據旅遊洞察業者Lighthouse數據，當地住房率目前接近76%，比去年同期增加3個百分點。但訂房價格較一年前的高點下降約44%，擊碎旅館業者對高報酬的期待。