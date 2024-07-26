韓救股市 擬調降遺產稅

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

南韓當局將向國會提交一系列減稅計畫，包括調降全世界數一數二重的遺產稅在內，以期在人口老化與消費減緩的壓力下，提振股市與刺激經濟。

南韓財政部25日說，政府計劃調降遺產稅率上限，由50%降至40%，並將取消對繼承逾30億韓元（約217萬美元）遺產課徵最高50%稅率的規定，改以對繼承逾10億韓元的遺產，課徵次高的40%稅率。

財政部將在9月2日前將此提案提交給目前由在野黨掌控的國會，這些變革若獲國會支持，將是南韓自1995年以來首度調降遺產稅，並將影響掌控三星電子、現代汽車等大企業的財閥家族。

長久以來，投資人一直將南韓企業股價低於其帳面價值歸咎於公司治理不佳，並認為遺產稅將迫使控股股東刻意壓低股價。今年稍早尹錫悅曾表示，遺產稅率是導致南韓股市表現落後外國競爭對手的原因之一。

分析師也將高遺產稅視為「韓國折價」的背後因素之一。他們認為，家族企業幾乎沒有誘因做出提升股價的管理決策，因為股價越高意味財團的後代須繳更多遺產稅。

財政部指出，南韓目前最高稅率在全球名列前茅，高於法國的45%以及美英的40%，但低於日本的55%。南韓政府也計劃將最低稅級距的上限，從目前的1億韓元提高到2億韓元。這個級距的稅率為10%。

南韓 尹錫悅 遺產

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