輝達、台積ADR續跌！美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾10年高

美國經濟成長力道持續強健，消除了聯準會（Fed）須急忙降息以避免衰退的恐懼，美股25日開盤略為回穩，但科技股賣壓持續。

道瓊工業指數25日早盤漲0.3%，標普500跌0.4%，那斯達克綜合指數跌1.2%；費城半導體跌2.8%，台積電ADR跌2.7%。

初步數據顯示，美國第2季國內生產毛額 （GDP）年增2.8%，增幅高於前季的1.4%，也優於市場估計的2.1%，凸顯借貸成本高漲之下，需求依舊持穩。專家認為，這代表Fed本月降息無望，應會等到9月動手。

昨日暴跌的特斯拉早盤反彈2%，但輝達（Nvidia）續跌4.8%。科技業帶頭下殺，主要是外界對人工智慧（AI）帶來的獲利和生產力，出現疑慮，市場如今想看到對AI的巨大投資，能夠帶來獲利的實質證據。

福特（Ford）重挫16%，主要是保固費用導致第2季盈餘遠低於華爾街預期。

另外，MarketWatch報導，企業內部人士情緒轉為極度悲觀，賣股速度寫至少十年來新高。

內部人士售股指標的計算方式，是看企業高階主管或董事淨買超的比例。該指標過去十年的平均值為 26%，但在本月前三周，內部人士購買比率變成「嚴重負值」，降至13.6%，為至少十年新低。