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美Q2經濟成長超強 通膨持續降溫、美股期指跌幅收斂

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國第2季經濟成長速度超強，個人消費支出也超出預期，但通膨持續降溫，代表經濟軟著陸機率進一步升高。美聯社
美國第2季經濟成長速度超強，個人消費支出也超出預期，但通膨持續降溫，代表經濟軟著陸機率進一步升高。美聯社

美國第2季經濟成長速度超強，個人消費支出也超出預期，但通膨持續降溫，代表經濟軟著陸機率進一步升高。美股期指跌幅持續收斂。

美國商務部25日公布，上季國內生產毛額（GDP）初估值年增率達2.8%，高於預估的2.0%，及第1季時的1.4%。

通膨指標、也就是GDP整體平減指數，上季的年升幅為2.3%，低於預估的2.6%，及第1季時的3.1%升幅；核心平減指數年升2.9%，低於第1季時的3.7%升幅，但高於預估的2.7%升幅。

個人消費支出年增2.3%，高於預估的2.0%，及第1季時的1.5%增幅。

另外，勞工部公布，上周首次申領失業給付人數為23.5萬人，略少於預估的23.8萬人，也比前一周時的24.5萬人明顯減少；前周連續申領失業給付人數為185.1萬人，也低於預估的186.8萬人，及上一周的186萬人。

失業 美國 美股 通膨

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