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大馬擬修反補貼反傾銷稅法 防外國廉價品不公平競爭

中央社／ 吉隆坡25日專電

馬來西亞為避免包括中國等海外大量廉價商品進口引發不公平貿易競爭，貿工部決定重新檢討1993年制定的「反補貼和反傾銷稅法」，並擬於明年1月提出修正法案，保護在地中小企業。

投資、貿易及工業部（MITI）副部長劉鎮東（LiewChin Tong）昨天在社群媒體臉書發文表示，傾銷是指低於本土市場平均價格、甚或低於成本價向另一個國家銷售產品行為，這不僅是價格歧視，也對進口國當地企業造成巨大損失。他認為，目前大馬受傾銷影響最嚴重的行業之一是鋼鐵業。

劉鎮東指出，為保護大馬中小企業，將根據1993年制定的「反補貼和反傾銷稅法」，採取包括反傾銷稅、反補貼稅和保障措施在內的貿易補助措施，降低因不公平貿易對中小企業帶來的影響。

他說，政府支持並保護中小企業與微型企業，避免遭中國進口到大馬市場的大量廉價商品等不公平貿易競爭影響。

他也在國會上議院答覆上議員兼中華總商會總會長盧成全（Low Kian Chuan）時強調，貿工部正在重新審查和加強法令，確保國家貿易和工業生態系統的健康發展。

根據國會議員沈志勤（Sim Tze Tzin）臉書發文，蔬菜價格下跌讓菜農苦不堪言，中國和泰國蔬菜進口泛濫是原因之一，尤其，中國將大量蔬菜進口到大馬市場，必然導致菜農虧損。他對目前菜農困境表達憂心。

公平貿易 反傾銷 馬來西亞

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