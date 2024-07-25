失望性賣壓出籠…科技股拖累華爾街日圓續升 亞股一片慘綠
科技巨頭財報欠佳，引發失望性賣壓出籠，凸顯持續很長一段時間的科技股漲勢恐已過頭。在美股重挫和科技股賣壓沉重等因素影響下，亞股今天收低。
法新社報導，日股基準日經225指數收盤狂瀉超過3%，在亞股中跌最重；日圓持續堅挺，徒增本地出口商的壓力。
今年全球股票牛市當道，華爾街3大指數迭創新高，人工智慧（AI）題材帶動諸如Alphabet、輝達（NVIDIA）、台積電等科技巨頭飆漲。
巨額獲利和樂觀前景推升漲勢，投資人擔心趕不上這班船而投入更多資金。
然而，特斯拉（Tesla）因為降價促銷和野心勃勃的AI投資支出，第2季獲利崩跌45%；Alphabet獲利略優於預期，但是旗下影音平台YouTube廣告營收未達標。
這兩家公司都是驅動今年巿場走升的所謂美股「豪勇七蛟龍」（Magnificent Seven）大型科技股。不過，特斯拉和Alphabet昨天收盤分別下跌12.3%、5%。
分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「投資人現在面臨著緊迫問題：這些超大規模企業的巨大投資，得耗時多久才能開始出現令人興高采烈的成績？」
他在自家「繁榮的黑暗面」（Dark Side Of TheBoom）電子報中寫道：「科技股股東等待押寶獲得回報之際，耐心最近成為他們的新掌旗官。」
在亞洲主要股市方面，日股基準日經225指數收跌3.28%，來到37869.51點。港股恆生指數收跌1.77%，來到17004.97點；上海證券交易所綜合股價指數下跌0.52%，收報2886.74點。
至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、曼谷、馬尼拉、雅加達股市皆收跌。台北股市因颱風凱米來襲，休市2天。
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