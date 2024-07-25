日產發布獲利預警 股價一度大跌11%
日本汽車大廠日產汽車（Nissan）今天發布獲利預警後，股價一度暴跌逾10%，執行長內田誠稱第1季業績「充滿挑戰」。
法新社報導，日產目前預估全年淨利為3000億日圓，低於先前預估的3800億日圓。
第1季淨利較去年同期減少73%，來到286億日圓，遠低於分析師預期的971億日圓。
財報發布後，日產盤中股價一度大跌11%，但之後跌幅略為收斂，收盤跌幅為6.98%。
日產表示，雖然全球銷售保持平穩，但為了滿足激烈的銷售競爭和優化庫存，特別是在美國，獲利受到業務獎金和行銷費用增加的影響。
日產2023至2024年全年淨利成長幾乎一倍，部分原因是日圓疲軟，導致其收入增加，但日產今年第1季獲利卻不如預期。
在中國政府積極推動下，中國電動車產業快速成長，以致日產也在中國市場面臨激烈的競爭。
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