日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標

日產汽車以日本銷售疲軟下調全年營業利益目標，上季獲利也創下逾三年來最差表現。日產股價周四收盤應聲大跌近7%。

日產將2025年3月止的全年營業利益預測下修至5,000億日圓，低於原先預測的6,000億日圓，也不如市場預測的5,700億日圓。日產5月曾估計，日圓疲軟可能會使獲利增加約700億日圓。

在6月止的一季，日產營業利益為9.95億日圓（650萬美元），遠遜分析師平均原估的1,339億日圓。日產表示，獲利不佳主要是因為在美國因競爭激烈折扣促銷所致。日產在中國大陸市場也振作不起來，不敵比亞迪在內的電動車製造商。

Stellantis NV同日公布上半年獲利也大幅下滑，今年前六個月的淨利銳減48%至56億歐元（61億美元），遠低於彭博調查分析師原估的70億歐元。Stellantis表示，獲利的主要市場北美地區利潤下降最為明顯，承諾將將採取額外措施並可能降價，以遏止銷售劇減之勢。