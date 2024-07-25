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機票要降價啦！航空公司正為疫後報復性旅遊告終做準備

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐洲最大廉航瑞安航空本周表示，機票正變得便宜。歐新社
歐洲最大廉航瑞安航空本周表示，機票正變得便宜。歐新社

航空公司正在為「報復性旅遊」熱潮結束做準備，多家業者調降機票價格來促銷過剩機位，反映疫後兩年來機票銷售暢旺的局面正逐漸消退，展望不確定性增加。

舉例來說，以往罕有提供大幅折扣的澳洲航空公司，今年來至少六度機票降價；維珍澳洲航空平均每個月至少提供一次機票促銷。就連歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）本周也說，機票正變得便宜，春季價格比去年同期下滑15%後，夏季價格會更低。

世界各地乘客有望從疫後機票價格飆漲的情況獲得一些喘息，而且票價有望進一步下跌，原因是國際航班數增加，尤其是在亞洲和歐洲，而且旅客的成本意識提高。

澳洲旅行社業者Flight Centre執行長卡瓦納表示：「這不只是雜音，而是全球趨勢。航空公司現在沒有全部定價權。」

Flight Centre指出，今年上半年的全球國際機票價格比一年前下跌6%，至於從澳洲飛往印尼的機票價格則大降18%。

卡瓦納說，隨著生活成本上升的危機讓消費者對價格更敏感，機票價格將持續降低。面臨壓力的航空公司尋求在啟航的數個月前填補機上座位，推出許多早鳥票優惠，例如從澳洲飛往中國的10天機加酒套票只要澳幣999元（658美元）。

香港大灣區航空本周提供數百班返回航班，每趟只要港幣20元（2.56美元）；澳航在23日將國內班機超過100萬個機位降價至澳幣109元，是今年來第六度國內促銷。

土耳其飛馬航空執行長奧茲蒂爾克在本周法茵堡航空展上表示：「消費者正回歸基本」，隨著疫後「報復性旅遊」現象消退，航空業應為「正常化」時期做準備。印度航空執行長坎威爾森也認同，表示在疫後供需嚴重失衡後，需求模式總是會正常化。

機票降價使得一些航空公司主管大感苦惱，投資人也焦慮。追蹤包含美國航空、中國國航與德國漢莎航空股價在內的彭博世界航空指數過去12個月來下滑約15%。

阿聯酋航空總裁克拉克在航空展受訪時猛批一些航空公司突然降價的做法，警告這會引發削價競爭，「只要有一家大航空公司這麼做，大家都會跟進。他們需要保持冷靜」。

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