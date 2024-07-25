男砸錢買「以水擋水」堤防被笑傻 洪水來了僅他保住自家

洪水災情來得快又急，民眾想保護家園往往來不及反應。但在美國曾有一名男子未雨綢繆，上網看到一種能「以水擋水」的可填充式堤防，儘管要價不斐但他仍決定買下，起先還被鄰居笑是冤大頭。但後來洪水真的來襲，他趕緊在自家四周架起這種堤防，在鄰居家全淹成一片時，只有他成功阻止大水灌入自家。

美國德州休士頓電視台KHOU報導，2016年布拉佐里亞郡（Brazoria）遭遇水災，在因洪水而撤離與受損的數千戶家園中，只有一戶顯得安然無恙，空拍照看起來像是一座孤島。

當時布拉索斯河管理局警告居民將有大規模洪水，屋主瓦格納（Randy Wagner）決定賭一把，把他在網路上找到的「防水水壩」（AquaDam）派上用場。

他說：「由於不知道水會升到多高，我需要為沒人預見的事情做好準備。」瓦格納說他開車到路易斯安那州購買AquaDam，在兩名男子協助下，將122公尺長、76公分高的可填充塑膠堤防灌滿水。

洪水來襲時鄰居紛紛撤離，瓦格納與家人則留守在家，看著水淹到近70公分高，被堤防擋在外面。儘管這款產品當初花了他8300美元（約台幣27.2萬元），但瓦格納表示非常值得。

「當時大家都笑我是瘋子，但如今他們對這個AquaDam印象深刻，」瓦格納說，「8300美元對我而言只是小投資，因為屋裡本來可能淹進70公分深的水，得花15萬美元修復」。網友說，瓦格納用最委婉的說法回嗆他的鄰居：「看看現在是誰在笑？」

AquaDam官網列舉產品優點包括：快速設置與拆除；設置通常只需數小時，拆除則需約一天時間。節省成本：與沙包相比，人工與設備成本極低。環保意識：由原生樹脂高級聚乙烯和聚丙烯組成，幾乎不對環境造成任何影響。客製化：尺寸有5英尺（1.5公尺）以下到16英尺（4.8公尺）以上可供選擇。

不過該產品也並非萬能。2017年哈維颶風來襲，休士頓一位居民抱怨花了1萬3千美元（約台幣42.6萬）購買AquaDam，「(水位）在76公分內時表現很好，但後來漲到152公分，房子還是淹了」。