精品需求依然不振 Gucci母公司警告下半年獲利看減30%

受累於Gucci銷售銳減20%，母公司法國開雲集團（Kering）上季營收下滑11%，並警告下半年獲利減幅可能上看30%，股價24日在巴黎股市收盤應聲重挫4.5%。

開雲第2季集團營收比去年同期減少11%至45億歐元，減幅甚於分析師預測的8.8%，日本以外的亞太地區營收更暴減25%，降幅比第1季的19%擴大，日本營收則成長27%。

Gucci品牌上季銷售也下滑20%至20.1億歐元，原因包括「亞太（地區營收）持續大幅減少」，以及新設計師迄今都未能進一步扭轉頹勢。聖羅蘭（Yves Saint Laurent）營收也萎縮9%，Bottega Veneta增長2.3%。

開雲上半年營業利益年減42%至15.8億歐元，低於市場預估，營業利益率降至17.5%，也遠低於去年同期。

開雲預期，下半年營業利益可能減少多達30%。執行長兼董事長皮諾（François-Henri Pinault）表示，當前頗具挑戰的市場環境增添營收與利潤壓力，「我們正努力創造重返成長的條件」，繼續優先推動旗下品牌的長期投資。

為重振品牌吸引力，開雲去年已任命德薩爾諾（Sabato de Sarno）為創意總監，並改組高層人士，一些分析師預期德薩爾諾設計的產品下半年將提振銷售，其他分析師則認為還需要時間才能翻轉困境，特別是在當前精品需求減緩的環境下。

Gucci的弱點一直是仰賴較年輕、較不富裕的消費者，但在經濟趨緩的現在，這群消費者已縮減精品支出。開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）表示，「目前有高度不確定性」「我們留意到所有地區的消費者信心脆弱，我們知道這會衝擊精品需求」。