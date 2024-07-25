日圓兌美元狂升後再漲突破153 市場押注日圓開始大反轉

日圓對美元周四連續四日走升，過去兩周已從1980年代以來最低價位反彈超過5%。市場漸漸預期日美之間利率差距即將縮小，日圓顯然開始走向大逆轉的局面。

東京時間上午，日圓兌美元一度升值0.8%至152.65，連續第四天上漲，最近報152.83。

日圓這波反彈的背後因素有三，一是日本進場干預阻貶日圓的支持、二是全球利差交易平倉，三是避險基金減少做空日圓。

這波震動市場的狂升，是否真正成為日圓大逆轉的開始，可能取決於下周日本銀行（央行）和聯準會（Fed）的決策。大約90%的日本央行觀察家認為，7月31日升息雖非他們的基本情境預測，但不得不防。同時，Fed也面臨越來越多要求同日開始降息的呼聲。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes說：「這看起來確像在適時的干預之下，在可能升息之前的部位調整，」「這些都是大動作，也拉高波動。而隨著波動上升，持有部位的成本也變大，有可能因此解除部位。」

星展銀行總經策略師張偉良 Wei Liang Chang說：「由於科技股拋售加劇避險心理，加上仍然沉重的投機性空頭部位，利差交易紛紛解除，提振了日圓。」他說：「隨著日本貨幣政策可能在下周緊縮，此同時Fed和歐洲央行（ECB）可能降息，日圓空頭也加深焦慮。日圓在日銀開會前進一步走強的可能性不容小覷。」

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據，截至7月16日當周，槓桿基金削減2011年3月以來最多的日圓淨空頭部位。資產管理公司也以一年來最大幅度減少對日圓的押注。