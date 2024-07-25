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他的財富今年大縮水200億美元 是馬斯克在內全球富豪裡最慘

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。他今年淨資產縮水200億美元。美聯社
路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。他今年淨資產縮水200億美元。美聯社

奢侈品的市場需求持續低迷，法國富豪、路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）的淨資產今年大減200億美元，降到1,870億美元，跌幅比彭博億萬富豪指數全球最富有500人的任一人都大，排他後面的是中國大陸首富鍾睒睒，淨值大減180億美元。

現年75歲的阿諾特如今在全球富豪榜排第三名。他的財富縮水主要是精品業者長期依賴的重要市場中國大陸的經濟欠佳。鍾睒睒則可能丟掉大陸首富寶座，因為瓶裝水市場競爭激烈，而農夫山泉正遭遇公關危機。

與此同時，電動車製造商特斯拉的聯合創辦人、全球首富馬斯克的單日損失更大，他的財富在周三驟減217億美元，降至2,405億美元，因特斯拉財報失色導致股價重挫12%，這種市場驅動型的財富縮水，馬斯克的單日損失在彭博富豪榜12年歷史裡排第五名，儘管如此，他的淨資產今年仍增加了5%，以大約370億美元的優勢領先第二有錢的亞馬遜聯合創辦人貝佐斯。

財富 馬斯克

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