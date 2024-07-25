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IBM財報亮麗！AI業務訂單增加 營收優預期 盤後股價強漲5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
IBM公布第2季財報，客戶採用最新技術，助推AI業務訂單激增，營收和獲利都超乎分析師預期，股價在盤後交易勁揚5%。路透
IBM公布第2季財報，客戶採用最新技術，助推AI業務訂單激增，營收和獲利都超乎分析師預期，股價在盤後交易勁揚5%。路透

客戶努力採用最新技術，使得提供硬體、軟體和諮詢服務的IBM公司AI業務訂單激增，營收和獲利均優於市場預期，該公司股價在盤後交易勁揚5%。

IBM周三公布的第2季財報，營收較去年同期成長2%到158億美元。分析師先前預估156億美元。軟體部門的營收增加7%到67.4億美元，高於分析師共識64.9億美元；諮詢部門對營收的貢獻是51.8億美元，比分析師共識52.3億美元低0.9%；含大型主機的基礎建設部門營收成長0.8%到36.5億美元，高於市場共識35.1億美元。

淨利由一年前的一年前的16億美元增加到18億美元，經調整後每股盈餘2.43美元，表現優於市場預期的2.2美元。

IBM目前預測2024年自由現金流將高於120億美元。高階主管4月時預測大約120億美元。

IBM執行長Arvind Krishna在聲明中表示，自2023年年中以來，AI諮詢和軟體的訂單已超過20億美元。4月公布上季財報時，該訂單金額是10億多美元。大約有四分之三的AI訂單來自諮詢，其餘來自軟體，軟體營收占比可能隨時間推移而增加。

他與分析師開電話會議時說，「對科技支出的總經展望仍充滿信心」，但「地緣政治的不確定性比大多數人預期的時間更長，這對人們的想法成影響，尤其是歐洲和中東的戰爭

主管 客戶 戰爭

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