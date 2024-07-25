以色列總理赴美國會演說 警與挺巴勒斯坦民眾爆衝突

美國因中東戰火產生的分裂不見終點，以色列總理今天赴美國國會發表演說，引發挺巴勒斯坦民眾抗議，警察將示威民眾壓制在地，出動胡椒噴霧。一名英國示威人士表示，在英國從來沒見過如此嚴重的警察暴力。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在美國國會內激昂演說，數度將以色列安全與美國安全連結，嚴厲譴責反以色列抗議者是宿敵伊朗「有用的白痴」（useful idiot，指容易被說服幫助特定團體者）。

尼坦雅胡的演說贏得數次掌聲，但也有在台下聆聽的民主黨議員拒絕鼓掌。猶太裔的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾公開呼籲以色列人換掉尼坦雅胡，指尼坦雅胡是和平的「障礙」。他今天未與尼坦雅胡握手，只點頭示意。

國會外則有數以千計示威者，反對以色列對加薩走廊發動戰爭，部分抗議民眾頭綁阿拉伯巾，揮舞巴勒斯坦國旗。眼見示威者群情激憤，警察封路並擴大維安範圍，抗議人士轉移至約1公里外的聯邦車站（Union Station）集結。

熙攘往來的聯邦車站外可見主要雕像噴上「解放巴勒斯坦」、「尼坦雅胡下地獄」、「兒童殺手」及「停止武裝以色列」等標語。隨著抗議人潮聚集，警方持續增派人力，手持盾牌高聲喊「退後」數次，更出動胡椒噴霧，造成對峙前線的示威人士及記者流淚、咳嗽不止，部分民眾退到後方以清水清理。

下午3時許警察將一名抗議人士壓制在地，現場民眾高喊放人，雙邊對峙的緊張情勢逐漸升高，這時一名警察不滿遭示威民眾投擲雞蛋，脫隊一路追至抗議人潮內，立刻被嗆聲圍堵。也有民眾試圖「曉以大義」，向警察描述加薩慘況，並拿出照片佐證。

來自英國的赫利（Hayley）對中央社表示，她從來沒見過這種程度的警察暴力。示威遊行才開始5至10分鐘，警方就朝參與的民眾發射催淚瓦斯，「我不覺得有必要這樣做」。

她說，在英國，警察變得越來越激進，越來越具有攻擊性，但大多數情況下，他們只是保護民眾安全，只有幾個警察會做得比較過火。美國的情況似乎恰恰相反。美國及英國在執法方面存有鮮明差異。

美國大選近，赫利認為民主、共和兩黨的候選人都親以色列，她支持綠黨候選人史坦（Jill Stein）挺巴勒斯坦的立場，認為史坦是美國選民更佳的選擇。

華府居民薩米爾（Zamil）同樣認為史坦更適合當美國領導人。他指出，戰犯尼坦雅胡要為數萬人死亡、數十萬人受傷負責。美國接待尼坦雅胡，等於藐視國際社會，「這讓美國看起來非常糟」。

他指出，今天抗議群眾可見猶太人、白人、非裔、巴勒斯坦人、非巴勒斯坦人，甚至原住民都來表達憤慨，代表人們不同意政府所做所為。政府不代表人民，只代表特殊利益團體例如以色列。

就在尼坦雅胡發表演說前，以色列軍隊又對加薩走廊（Gaza Strip）從北到南多處發動攻擊。當地衛生官員表示，過去24小時至少有55人死於以軍攻勢。

尼坦雅胡明天將赴白宮會見美國總統拜登（JoeBiden）。美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）透露，他26日將在佛羅里達州與尼坦雅胡見面。