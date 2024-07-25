美股接下來的走勢？回檔還沒結束 但最終會是買進機會

期待已久的夏季暴風雨周三襲擊股市，美股三大指數全都開低走低，而且痛苦不僅限於股票，期限較長公債的殖利率攀升，期限較短公債券的殖利率下降，導致殖利率曲線再次趨陡。展望後市，專家預期去年發生過的類似回檔將重演。投資人最關注的會是聯準會7月議息會議的貨幣政策聲明，如果沒能表明9月降息，股市將續跌。

市場痛苦的部分原因是房市數據疲弱，以及前紐約聯準銀行總裁杜雷（Bill Dudley）發表驚人評論，他呼籲聯會下周降息以避免潛在的經濟衰退。

Invesco首席全球市場策略師霍珀（Kristina Hooper）表示，杜雷提出的警告似乎引起投資人共鳴：「經濟出現更多裂痕，投資人有些憂心忡忡。」

杜雷的評論不是唯一催化劑，Bokeh Capital Partners創辦人兼投資長佛瑞斯特（Kim Caughey Forrest）表示，Visa、Google母公司Alphabet和特斯拉的財報不給力致股價下跌，拖累股市。

現在困擾投資人的問題是「大跌會持續多久」。Cetera投資長高曼（Gene Goldman）說，鑒於大型股的高估值，這場大跌在廣泛預期之中，甚至可以理解為市場的健康發展。此外，從大型股輪動到價格較合理的市場角落，有助於紓解漲勢過度集中的疑慮。無論跌多久，最終都會給投資人帶來另一個買入機會。

高曼預期股市將重演類似於去年發生的回檔，當時標普500指數在7月底觸頂後，10月曾短暫跌進修正區域。

從現在到秋天之間仍存在大量風險。許多最大型美企將在本周和下周發布財報，而投資人最關注焦點或許是下周聯準會（Fed）議息會議。許多人希望聽到Fed主席鮑爾表明9月開始降息。

霍珀說，降息將有助於消除投資人疑慮，儘管市場回檔時機成熟。她認為「這是一場夏季大拋售，因為老實說，也該跌了，我們經歷了一場非常強勁的反彈，許久沒有任何形式的大跌」，而如果聯準會開始降息，會對股市產生很大的支持作用。

但鮑爾最近並沒有發出降息即將到來的有力訊號。

美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）周四將公布第2季GDP成長初值，根據U.S. Bank首席經濟學家波維諾（Beth Ann Bovino），實質GDP成長率很可能略高於2%，「大家都希望經濟別太熱、也別太冷，如果比那熱很多，可能挑戰市場和市場預期的9月降息」。

Beam Capital Management投資組合經理Mohannad Aama說，如果投資人不滿意鮑爾下周釋出的訊息，聯準會聲明沒有表明9月降息，股市會繼續跌。

目前，有跡象顯示交易員短期內將承受更多痛苦。道瓊數據顯示，被華爾街稱為「恐懼指標」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲了22.5%至18.04，漲幅是2022年6月以來最大。