日圓兌美元勁升見153字頭 利差交易在日銀開會前平倉
日圓兌美元周三升到逾兩個月最高價位，在下周日本央行會議召開之前，做空日圓的利差交易平倉，投資人為鷹派貨幣政策官員收緊政策做準備。台灣因颱風休市兩日，恢復交易後將驚覺日圓竟回升這麼多。
日圓兌歐元也升至 5 月中旬以來最高，市場預期外國投資者持有日圓證券的成本較高的差距會縮小。
日圓兌美元勁升 1.1%， 報153.92日圓，是5 月 6 日以來最高，一度強彈1.6%至153.11。
日圓兌台幣也連升四日，升值幅度多達5.5%，回升到3月以來最高的0.2126。
消息人士告訴路透，日本央行下周開會可能會就是否升息辯論，並公布一項在未來幾年將債券購買量大致減半的計畫，可見日本央行決心穩步解除大規模貨幣刺激政策。
路透調查顯示，超過四分之三的受訪經濟學家預計日銀本月將按兵不動，下一次行動可能在 9 月或 10 月。
日本升息的風險和最近幾輪疑似匯市干預，讓投機者紛紛平倉原先以日圓為融資貨幣的「利差交易」。
美元指數下跌 0.1%， 至 104.39，在標普全球公布美國7月綜合採購經理人指數（PMI）後微收窄跌幅。追蹤製造業和服務業的美國綜合PMI升至55.0的2022年4月以來最高。
本周的主要關注的是周四公布的美國第2季國內生產毛額（GDP）初值，以及周五的個人消費支出(PCE)物價指數，這是聯準會（Fed）青睞的通膨指標。
歐元兌美元下跌0.1%，至1.0839美元。英鎊兌美元持平於 1.2905 美元。
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