2024年巴西貿易洽談會 台灣廠商前進南美

中華民國對外貿易發展協會籌組的「2024年巴西貿易拓銷團」，23日在聖保羅市舉行洽談會，5家台灣企業與38家巴西買主完成50場次洽談，創造近22萬美元商機，成果豐碩。

貿易洽談會開幕典禮貴賓雲集，駐聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中致詞歡迎訪團蒞臨，表示台巴近年實質經貿合作不斷成長，盼在彼此互惠雙贏條件下，建立長期信賴夥伴關係。

巴西進出口商會（CECIEX）理事長柯斯塔（Damaris da Costa）、聖保羅商總（Fecomercio）國際部主任莫爾泰奧（Natalia Mortaio）、聖保羅商會（ACSP）主任阿羅約（Marcio Arroyo）、工業暨服務業商會（Cisbra）理事阿拉比（Michel Alaby）、聖保羅日本屋（Japan House SP）主任栗田（ClaudioKurita）等到場與台灣企業交流。

巴西台貿中心並洽邀巴西大型醫療用品商SPMédica、全國前5大進口商First S.A.、金屬工具批發商Barzel等與台商洽談，吸引買主了解獨立筒凝膠床墊、凝膠坐墊、足部護理、負重沙包、負重背心、運動腰帶、有機黑紅瑪卡複方膠囊、益生菌、複方膠囊、園藝剪刀、開瓶器、磨刀器等產品設計，現場購買及要求報價，成果豐碩。

巴西台貿中心主任施懿倫指出，因應全球健康永續風潮，台灣業者在健康照護產品的品質及材料研發技術不斷精進，擁有多國專利，且順應低碳愛護地球風潮，運用香菇蒂頭製作素肉乾，別具新意，創造市場商機。

洽談會結束後，拓銷團參訪聖保羅醫療用品零售商Montserrat及拉美最大烘培展Fipan，與Sinmag Brasil、Cafe Santa Monica、Shiki等參展商交換巴西市場資訊。

根據巴西工商服務發展部的數據，巴西是台灣在南美洲第一大貿易夥伴，2023年雙邊貿易額達44.13億美元，巴西自台灣進口24.14億美元，出口19.9億美元，市場商機龐大。

在抵達巴西之前，中華民國對外貿易發展協會亦於7月6至21日帶領23家台灣企業參加「2024巴拉圭農牧工商國際展（Expo Feria 2024）」，協助台灣企業拓展巴拉圭及鄰近南美洲市場商機。