科技股崩跌拖累美股 七雄財報不給力 台積電ADR大跌6%

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三重挫，Alphabet和特斯拉在內大型股財報令人失望，引發市場憂心人工智慧（AI）熱潮是否被誇大。那斯達克綜合指數創下400個交易日來最大單日跌幅，科技「七雄」市值蒸發數千億美元。

那斯達克綜合指數大跌 654.94 點，跌幅 3.6%，收在 17,342.41 點，創下自2022年10月以來的最大單日跌幅。標普 500 指數下跌 128.61 點，跌幅 2.3%，至 5,427.13 點，創下2022年12月以來的最大單日跌幅，也結束全球金融危機開始以來單日跌幅連續低於2%的最長紀錄；道瓊工業指數下跌 504.22 點，跌幅 1.25%，至 39,853.87 點。

交易員周三將這些新增疑慮反映在特斯拉身上，該公司因自駕計程車延後推出，股價大跌12%，科技股聞之色變 。

道瓊市場數據顯示，科技七雄市值合計蒸發了7,680億美元，創下自2012年Meta Platforms 以Facebook的名字上市以來最大單日市值跌幅。

Alphabet 大跌5%，該公司稱已投入更多資源，為在AI領域超越競爭對手，支出超出分析師預期。

周三市場氛圍丕變波及與新興AI供應鏈相關的半導體股和相關股票。費城半導體指數大跌5.4%，台積電ADR重挫5.9%，輝達（NVIDIA）暴跌6.8%；博通大跌7.6%；高通（Qualcomm）和超微（AMD）均下跌逾6%。美超微電腦（Super Micro Computer）大跌9.2%。

The Boock Report首席投資官Peter Boockvar表示，「投資人終於醒悟，看到AI方面所有支出，並意識到它現在更多是一種費用，而非收入來源。」

Hargreaves Lansdown分析師Steve Clayton指出，特斯拉和Alphabet的業績不足以維持漲勢，今年可能是市場開始認為所謂「七巨頭」平平無奇的時刻。

XTB研究總監Kathleen Brooks表示，「超大型科技股財報季出師不利，未能打動市場」，「很多方面都取決於這些業績，我們認為他們沒有就目前有關AI效益和獲利潛力的問題給出明確的答案」。

羅素2000小型股指數周三也下跌2.1%，但過去11個交易日該指數的表現比標普500指數高出10.9%，是逾24年來最大的此類差距。

美國10年期公債殖利率周三持平於4.285%。

隨著股市大跌，被稱為華爾街恐懼指數的 Cboe市場波動率指數 .VIX 收於 18.04 點，創 4 月 19 日以來新高。

國防承包商洛克希德-馬丁公司（Lockheed Martin）上漲2.8%，延續財報發布後的漲勢，並創下歷史新高。AT&T創下今年來最大單日漲幅。信用卡公司Visa 公布上季營收成長低於分析師所料後，股價下跌4%。

油價反彈 鋁價止住連跌 黃金小幅走低

美國原油庫存降至2月以來最低，油價周三出現反彈。鋁價也止住連續下跌走勢，交易員猜測中國公佈的電解鋁業節能降碳計畫有可能導致減產。黃金價格微幅下跌，投資人在等待即將公佈的美國經濟數據。

9月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲0.8%，結算價報每桶77.59美元；9月交割布蘭特原油期貨上漲0.9%，結算價報每桶81.71美元。

倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨一度上漲1.1%，扭轉了連續七個交易日的跌勢，終場小漲0.2%，報每噸2300.5美元。根據周二發布的一項政府計畫，中國將支持電解鋁業擴大再生能源的使用，不再批准新增自備燃煤機組。計畫還要求到2025年底能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。

現貨黃金下跌0.1%至每英兩2,408.21美元。

台積電ADR溢價縮為7.2%

台積電ADR大跌5.9%，收在159.80美元，較台北交易溢價縮為7.2%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.03 -4.59 172.50 0.89

中華電 CHT 120.34 +0.05 121.50 -0.29

台積電 TSM 1,049.44 -5.90 979.00 7.19

聯電 UMC 49.19 -3.48 51.30 -4.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據