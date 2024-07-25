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蘋果全新超薄iPhone 17 傳配備6.6吋螢幕 動態島不縮小

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果預計明年推出全新超薄iPhone 17手機，傳將配備6.6吋螢幕、動態島和現今尺寸一樣、搭載標準的A19晶片而非A19 Pro晶片。路透
蘋果預計明年推出全新超薄iPhone 17手機，傳將配備6.6吋螢幕、動態島和現今尺寸一樣、搭載標準的A19晶片而非A19 Pro晶片。路透

關注蘋果公司動態的科技媒體《MacRumors》報導，預計明年要推出的全新超薄iPhone 17機型，已有證券分析師在分享其規格。

這款設備傳將配備6.6吋螢幕，動態島與現今尺寸一樣、不縮小，搭載標準的A19晶片而非A19 Pro晶片，具單後置鏡頭，會用蘋果自家設計的5G晶片。這支手機採用鈦鋁合金邊框，鈦金屬比率將低於iPhone 15 Pro。

據說到時候不會有iPhone 17 Plus，全新的超薄機型不是它的替代品，主要賣點在「新設計」而不是規格。

這款超薄機型聽起來不會是最高階的iPhone 17 Ultra，在iPhone 17產品線的定位目前還不明朗。現在距離2025年9月發表還有一年多的時間，在那之前應有更多傳言流出。

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