蘋果全新超薄iPhone 17 傳配備6.6吋螢幕 動態島不縮小
關注蘋果公司動態的科技媒體《MacRumors》報導，預計明年要推出的全新超薄iPhone 17機型，已有證券分析師在分享其規格。
這款設備傳將配備6.6吋螢幕，動態島與現今尺寸一樣、不縮小，搭載標準的A19晶片而非A19 Pro晶片，具單後置鏡頭，會用蘋果自家設計的5G晶片。這支手機採用鈦鋁合金邊框，鈦金屬比率將低於iPhone 15 Pro。
據說到時候不會有iPhone 17 Plus，全新的超薄機型不是它的替代品，主要賣點在「新設計」而不是規格。
這款超薄機型聽起來不會是最高階的iPhone 17 Ultra，在iPhone 17產品線的定位目前還不明朗。現在距離2025年9月發表還有一年多的時間，在那之前應有更多傳言流出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言