G20財長：全球經濟軟著陸機率提高

廿國集團（Ｇ２０）財金首長本周齊聚里約熱內盧，Ｇ２０公報草案指出，Ｇ２０財金領袖對全球經濟軟著陸機率日益提高感到鼓舞，同時警告「戰爭和衝突升級」帶來的風險，但公報並未具體點名個別地區或國家。

路透廿三日引述Ｇ２０財金首長會議公報草案指出，通膨居高不下可能導致全球經濟復甦腳步不一，「儘管仍有諸多挑戰，但我們對全球經濟軟著陸的可能性愈來愈高感到鼓舞」，「全球許多地區的經濟活動已證實比預期更強韌，但各國復甦高度不均，加劇了經濟表現分歧的風險」。

Ｇ２０公報草案指出，經濟前景面臨的風險大致保持平衡，推動經濟好轉的因素包括通膨放緩的速度快於預期與科技創新，至於衝突升級、經濟碎片化和通膨居高不下等下行風險，可能導致利率更高更久。

公報草案也警告，「氣候變遷可能大幅加劇不平等的挑戰」，並點出一些中低收入國家的債務困境，草案同時強化呼籲改革國際貨幣基金（ＩＭＦ）的措辭，指出「調整配額的迫切性和重要性，以更能反映成員國在世界經濟的相對地位」。

這份公報草案也把呼籲抗拒保護主義的內容單獨成段。草案中並未明確提及烏克蘭和加薩走廊衝突，以試圖迴避俄羅斯與主要西方國家之間的分歧。消息人士表示，Ｇ２０還在磋商公報內容，可能會有調整。

今年Ｇ２０輪值主席國巴西財政部官員、Ｇ２０財經任務協調人員羅希托（Tatiana Rosito）說，談判還在進行，但她堅信Ｇ２０能針對一份內容廣泛的聯合聲明達成共識。

Ｇ２０公報草案並未支持巴西呼籲對億萬富豪課稅的內容，只提到與會部長「關注」ＩＭＦ與巴西委託的稅收研究。羅希托說，巴西正在主導協商一項前所未見、針對關國際稅收合作的單獨宣言，且也可望達成共識，宣言將包含對超級富豪課稅的主題，但她未說明哪些議題面臨阻力。

Ｇ２０公報草案提到「里約熱內盧Ｇ２０國際稅務合作部長會宣言」，重申承諾推動稅務透明，並促成「公平而積極課稅的全球對話，尤其是超高所得淨值的個人」。