快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球經濟軟著陸機率增 G20財金領袖示警地緣政治風險

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
G20財金首長會在巴西召開。（路透）
G20財金首長會在巴西召開。（路透）

路透23日引述G20財金首長會公報草案指出，G20財金領袖將對全球經濟軟著陸機率日益提高感到鼓舞，同時警告「戰爭和衝突升級」帶來的風險，但未具體點名個別地區或國家。

根據公報草案，G20財金首長計劃指出，通膨居高不下可能導致全球經濟復甦腳步不一，「儘管仍有諸多挑戰，但我們對全球經濟軟著陸的可能性愈來愈高感到鼓舞」，「全球許多地區經濟活動已證實比預期更強韌，但各國復甦高度不均，加劇經濟表現分歧的風險」。

草案指出，經濟前景面臨的風險大致保持平衡，上行風險包括通膨放緩的速度快於預期與科技創新，衝突升級、經濟碎片化和通膨居高不下等下行風險，可能導致利率更高更久。

公報草案也警告，「氣候變遷…可能大幅加劇不平等的挑戰」，並點出「一些中低收入國家」的「債務困境」，強化呼籲改革國際貨幣基金（IMF）的措辭，指出了「調整配額的迫切性和重要性，以更能反映成員國在世界經濟的相對地位」。

這份公報草案也把呼籲抗拒保護主義的內容單獨成段。這份文件並未明確提及烏克蘭和加薩走廊衝突，以試圖迴避俄羅斯與主要西方國家間的分歧。消息人士表示，G20還在磋商公報內容，可能會有調整。

今年G20輪值主席國巴西財政部官員、G20財經任務協調人員羅希托（Tatiana Rosito）表示，談判還在進行，但她「堅信」G20能針對一份內容廣泛的聯合聲明達成共識，以反映迄今完成的作業。

G20公報草案並未支持巴西呼籲對億萬富豪課稅的內容，只提到與會部長「關注」IMF與巴西委託的營收研究。

俄羅斯 巴西 通膨

延伸閱讀

巴西研究測出鯊魚受古柯鹼污染 危害海洋生態

三中全會後的中國挑戰 紐時：國安與經濟間找平衡

公報未見改善營商措施 外資失望、放話恐擱置投資

巴西歷史性洪患 意外沖出保存良好恐龍化石

相關新聞

全球經濟軟著陸機率增 G20財金領袖示警地緣政治風險

路透23日引述G20財金首長會公報草案指出，G20財金領袖將對全球經濟軟著陸機率日益提高感到鼓舞，同時警告「戰爭和衝突升...

G20財長：全球經濟軟著陸機率提高

廿國集團（Ｇ２０）財金首長本周齊聚里約熱內盧，Ｇ２０公報草案指出，Ｇ２０財金領袖對全球經濟軟著陸機率日益提高感到鼓舞，同...

星主權基金續押大陸市場 有意入股喊撤的跨國企業

新加坡政府投資公司（GIC）24日在年度報告中表示，將繼續投資中國大陸，要是跨國企業因大陸成長放緩、地緣政治緊張升溫，決...

奧林匹克經濟學／業者錯估需求 巴黎奧運前夕住宿價大跌

2024巴黎奧運預定26日開幕，這次破天荒在戶外舉行開幕式，摒棄過往在主場館進行開幕式的慣例，而是將活動移至巴黎市中心舉...

歐元區PMI 探五個月低點

歐元區7月經濟活動幾乎陷入停滯，因最大經濟體德國意外萎縮。日本則是製造業和服務業呈現兩樣情，製造業三個月來首見萎縮，服務...

Alphabet財報沒驚喜 Q3有壓

Google母公司字母（Alphabet）上季營收和獲利雖高於預估，但YouTube廣告營收未達預期，且公司高層提到本季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。