特斯拉自駕計程車 延兩個月上路

特斯拉執行長馬斯克23日在財報會議大談對自駕車、機器人及AI的願景，除了證實自駕計程車發表活動將延後兩個月至10月舉行，也強調將擴大投資AI、明年將在工廠部署「數千台」機器人，表明特斯拉的優勢在於「自動化」。

特斯拉表示，自駕計程車仍將追求革命性的「開箱」（Unboxed）製造策略，部署時機取決於技術進展與監管當局批准。馬斯克說，自駕計程車將在德州奧斯汀超級工廠打造，看好這項計畫將能讓特斯拉市值增至上看5兆美元。

不過，馬斯克證實，自駕計程車發表活動將延後到10月10日，以允許改善效能，並增添「一些其他東西」，比他原先預期會在8月8日舉行的時程延後兩個月。他在被問到明年能否完成自駕計程車時，回答若這明年沒發生，他會很「震驚」，但也坦承「我在這方面的預測一直都過度樂觀」。

馬斯克並透露，他相信明年特斯拉的工廠將部署「數千台」Optimus人形機器人，「從事好幾項工作」，「我們預期明年初將開始限量生產第一版Optimus，供特斯拉使用」。

馬斯克強調，由於輝達（NVIDIA）的晶片需求熱到難以取得，特斯拉將在自家Dojo超級電腦「加倍努力」，以確保我們擁有需要的訓練量能，預期Dojo 1今年底前將有8,000組效能相當於輝達H100的晶片上線。