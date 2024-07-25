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LVMH連二季銷售失色

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

受中國大陸需求不振拖累，法國精品巨擘路易威登（LVMH）上季銷售連續第二季低於市場預期，投資人因而擔心精品業景氣低迷可能會比預期持續還久。LVMH股價24日盤中一度重挫逾5%，也拖累其他精品股表現。

以營收計算為全球最大精品集團的LVMH，23日法股盤後公布，第2季自體營收（不計併購與匯率等因素影響）比去年同期成長1%至209.8億歐元（228億美元），低於預期，成長率也比第1季下滑。

日本以外的亞洲銷售上季年減14%，加劇各界對中國大陸精品需求的憂慮，儘管大陸富人仍舊到海外旅行「血拚」精品，尤其日本。

在日圓貶值助力下，LVMH日本銷售上季暴增57%，但財務長紀歐尼表示，中國大陸遊客到日本購物，對該集團利潤造成壓力。

LVMH五大事業群中，有三個事業上季獲利都下滑，備受關注的時尚與皮革商品部門，上季自體營收成長率降至1%，低於分析師預測，營業利益減少6%；酒類商品事業營業利益銳減26%，手表與珠寶部門也萎縮19%。

LVMH上半年營業利益年減8%至106.5億歐元，也低於預期。

成長率 日本

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