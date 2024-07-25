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德儀Q2獲利超預期 復甦可期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德州儀器上季獲利超出預期，主要受益個人電子產品在內市場需求趨穩，製造成本也降低。 （路透）
德州儀器上季獲利超出預期，主要受益個人電子產品在內市場需求趨穩，製造成本也降低。 （路透）

德州儀器上季獲利超出分析師所料，主要受益於個人電子產品在內市場對類比晶片需求趨穩，而製造成本也降低。

德儀23日盤後公布，第2季（上季）營收減少16%至38.2億美元，淨利下滑35%至11.3億美元，每股盈餘1.22美元，卻優於市場預期的1.16美元。

展望本季，營收預估中間值為41億美元，與分析師平均預測一致。如此展望預示晶片庫存過剩的局面將結束，也讓投資人確信該公司晶片產品的關鍵市場正在復甦。

德儀執行長伊蘭表示，德儀第2季在中國大陸較前一季業績成長約20%，客戶 「已經停止了控管當地的庫存」。他說，最大的半導體市場中國大陸在電子業者消化零件庫存後，已經恢復成長。他也說，歐洲和日本仍處於消化庫存的初步階段。在該公司工業部門中，約有一半的市場仍在去化庫存，其他市場則恢復增加訂單。

伊蘭說：「對我們的中國業務來說，這是不錯的一季，有非常明確跡象顯示，客戶已消化他們的庫存。」

智慧手機和個人電腦銷售回升，讓業者得以去化疫情期間囤積的過剩庫存，德儀的訂單也開始大增。 Edward Jones分析師普爾克說：「類比晶片需求已經觸底，開始出現若干長進。」

德儀股價23日盤後上漲3%。CFRA Research分析師奇諾說：「盤後大漲可能反映，恩智浦（NXP）發布財報後，市場擔心類比需求低於預期，但德儀第3季業績和預期相符。 」受到恩智浦財測平淡影響，德儀23日正常交易時段大跌3.7%。工廠負荷量（即產品產量）增加，也有助於分攤固定成本，進而提升獲利。

德儀財務長薩爾迪在電話法說會將製造單位成本降低，歸功於內部產製增加，且更著重12吋晶圓技術。

客戶 庫存

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