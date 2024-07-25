Google推AI氣象預報模型

科技巨擘Google、輝達（NVIDIA）等，近來都推出人工智慧（AI）的氣象預報模型。Google表示，該公司的AI天氣模擬器，速度比傳統預測模型快3,500倍，而且成本驟減10萬倍。

據Google Research發布在「自然」期刊上的文章，過去50年來傳統氣象預報，使用複雜的方程式來模擬大氣變化，並做出預測，Google Research的「NeuralGCM」將機器學習與傳統預測方式相結合，而且NeuralGCM還能透過AI，從現行的氣候資料中學習。採用AI可補足傳統預報的缺點，可準確多霧地區等天候狀況，傳統模型在這方面表現較差。

Google表示，NeuralGCM比大氣物理模型X-SHiELD快逾3,500倍，X-SHiELD模擬得花20天，NeuralGCM只需8分鐘。另外，X-SHiELD須使用搭載1.3萬顆中央處理器（CPU）的超級電腦，NeuralGCM僅須內建一顆張量處理器（TPU）的電腦，運算成本將可因此減少10萬倍。

NeuralGCM著重長期預測能力。研究人員正在開發功能，盼能提前一年預測颶風，以便及早準備。輝達今年也發布氣象預測AI「Earth-2」，能模擬全球大氣環境，較傳統方式快1,000倍，已獲台灣中央氣象署採用。