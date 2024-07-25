歐元區PMI 探五個月低點

歐元區7月經濟活動幾乎陷入停滯，因最大經濟體德國意外萎縮。日本則是製造業和服務業呈現兩樣情，製造業三個月來首見萎縮，服務業卻呈現三個月來最大擴張。

標普全球24日公布，歐元區7月綜合採購經理人指數（PMI）初值50.1，低於6月和經濟學家預期的50.9，雖仍超過代表成長的景氣榮枯線50，但寫下2月來最差。

下滑主因是德國民間企業活動意外萎縮，這是該國自3月來首次跌到低於景氣榮枯線。法國同樣未能擴張，但數據高出彭博的預期。

彭博經濟學家表示：「歐元區7月PMI數據對彭博和歐洲央行（ECB）的GDP預測，造成了向下風險。但我們仍認為經濟成長會持續上揚，因通膨減速讓實質所得有所起色。」

另外，au自分銀行的日本7月綜合PMI從49.7上升至52.6，服務業PMI則從49.4攀升到53.9，達到三個月來最高，這對日本經濟將是一道鼓舞訊號，因為這代表日本內需已足夠支撐其他領域的成長和通膨。

日本製造業PMI從6月的50下滑至49.2，三個月來首次跌破景氣榮枯線50；主要的產出次指數從6月的擴張轉為微幅萎縮，新訂單次指數也下滑至2月來最低。

日本銀行下周將開會決定貨幣政策。知情人士表示，消費支出疲軟正讓日銀官員對是否升息大傷腦筋。不過服務業景氣好轉，或許暗示日本國內經濟比消費支出數據所暗示的強勁。這對擔憂民間消費與通膨對家庭和企業的影響的官員而言，將是正面發展。