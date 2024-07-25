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星主權基金續押大陸市場 有意入股喊撤的跨國企業

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
新加坡政府投資公司（GIC）24日在年度報告中表示，將繼續投資中國大陸，要是跨國企業因大陸成長放緩、地緣政治緊張升溫，決定退出當地，該主權財富基金有意入股這些業者的大陸分公司。 （路透）
新加坡政府投資公司（GIC）24日在年度報告中表示，將繼續投資中國大陸，要是跨國企業因大陸成長放緩、地緣政治緊張升溫，決定退出當地，該主權財富基金有意入股這些業者的大陸分公司。 （路透）

新加坡政府投資公司（GIC）24日在年度報告中表示，將繼續投資中國大陸，要是跨國企業因大陸成長放緩、地緣政治緊張升溫，決定退出當地，該主權財富基金有意入股這些業者的大陸分公司。

GIC投資長鍾哲雄（Jeffrey Jaensubhakij）在年報公布前，接受英國金融時報（FT）專訪表示，有些公司重新思索在中國大陸的重點布局，打算降低風險或徹底脫手大陸業務，倘若他們策略方向改變，使得恰當的資產以恰當的價格出現，會是個機會。他並說，GIC擬以共同投資人的身分，與私募股權公司攜手購買此種分公司。

GIC的投資組合
GIC的投資組合

西方企業近年來持續擬定方案，要分拆或減少對大陸業務的曝險，選項包括部分撤資及分拆部門。舉例而言，據報藥廠阿斯特捷利康（AZ），制定了拆分旗下大陸業務的計畫。

鍾哲雄說，過去兩三年來，外資決定退出中國大陸，可以拿到價格很不錯的交易。而GIC除了向跨國公司購股之外，也尋求投資大陸本土的消費者領域、及綠色經濟。

GIC報告指出，中國大陸過去的成長模式已經終結，但「長期基本面仍舊有吸引力」，主要是人口眾多、工程人才濟濟、並有創新的企業家，但也承認當地的地緣政治風險難以化解。GIC資產規模估計超過7,000億美元，為全球最大的機構投資人之一，也是大陸過去20多年經濟蓬勃發展的重要支持者。

GIC持續錢進中國，但新加坡另一主權基金淡馬錫（Temasek）幾周前卻說，大陸表現欠佳，損及淡馬錫報酬，將對大陸抱持「審慎」態度。至於人工智慧（AI），GIC也投資於這個產業，但鍾哲雄看法謹慎，指出如今有好幾百家AI公司，難以判定誰會是最終贏家。

與此同時，根據年度報告，截至3月底止，GIC的投資組合約有26%在亞洲，比重寫十多年來新低。歐美資產則攀升，光是美國部位的比重就達39%，但日本部位持續下滑，目前僅占4%。

GIC執行長林昭傑說，無論今年美國總統大選結果如何，會繼續持有大量美國部位，相信美國仍將是非常重要的投資地點。

GIC未公布年度績效，但5年、10年、20年的報酬變化相對微小。20年的名目年化報酬率，從一年前的6.9%降至5.8%，不過5年的名目年化報酬率略升至4.4%。

美國

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