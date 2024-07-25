奧林匹克經濟學／業者錯估需求 巴黎奧運前夕住宿價大跌

2024巴黎奧運預定26日開幕，這次破天荒在戶外舉行開幕式，摒棄過往在主場館進行開幕式的慣例，而是將活動移至巴黎市中心舉行，以呼應本屆賽事「奧運更開放」的主軸。

開幕當日，將有六、七千名運動員分乘85艘駁船，沿塞納河航行六公里至艾菲爾鐵塔。主辦單位表示，全球將有逾百名元首和超過30萬名觀眾在塞納河岸觀禮，沿途將設置約80個巨型螢幕。據傳天后席琳狄翁、女神卡卡都將在開幕式上演出。

這場開幕大秀由42歲的戲劇導演喬里（Thomas Jolly）設計，動用約3,000名舞者、歌手和表演者，分別部署在兩側河岸、橋梁和附近的歷史遺跡。

開幕式將於晚間約7時30分揭開序幕，三分之二的儀式將在日落前舉行，喬里期待能出現巴黎最令人驚歎的夏日日落，最後以燈光秀劃下句點。

如此精彩可期的體育盛事，理應吸引全球觀光客到此一遊，並帶旺法國當地旅宿相關產業，但據市場研究業者Lighthouse的最新數據，在7月26日~8月11日奧運期間，巴黎的飯店平均房價為313歐元（340美元），比奧運開幕約11個月前的最高訂價531歐元，大跌了41%。這凸顯飯店業者先前開價過度積極，錯估市場需求。

高檔飯店受創尤深，雖然漲價幅度不如一些三、四星級旅館，但在奧運前訂房率相當悽慘，7月的某些日期甚至只有15%。業界專家說，這可能與媒體不斷報導巴黎地鐵過度擁擠、安全警戒範圍加嚴、市中心交通壅塞，阻礙旅客的訂房意願，甚至促使他們退訂有關。

當局將派出約4.5萬名維安警力，沿線建物的屋頂將部署狙擊手，反無人機系統也將部署到位。

自本月18日起，觀眾和當地居民須攜帶QR Code許可證才能進入河岸附近。車輛不允許進入該區域，附近的地鐵站將關閉，許多橋梁也將封閉。任何飛機均不得飛越巴黎上空。

系列二