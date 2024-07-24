美股早盤下跌！Google+特斯拉財報雙重打擊 台積電ADR跌2.9％

美股24日早盤下跌，因Google母公司字母和特斯拉等大型科技股的上季財報，未能帶給投資人驚艷。道瓊工業指數下跌160點，或0.4%；標普500和那斯達克綜合指數分別跌0.9%和1.4%；費城半導體跌1.3%，台積電ADR跌2.9%。

Google母公司字母23日盤後發布上季財報，雖然營收和獲利都高於市場預期，但YouTube廣告營收卻未及分析師平均預期，導致字母24日早盤下跌4.8%。另一方面，電動車大廠特斯拉上季財報則一片慘淡，不僅銷售連二季衰退，獲利也連四季不如市場預期，利潤率更是下探五年低點，導致特斯拉早盤大跌9.7%。

這幾份財報讓投資人終於能夠首窺這些大型科技公司第2季的表現。由於寥寥這幾家公司帶動了今年來大部分的漲勢，華爾街投資人特別關注它們的財報。

根據FactSet數據，目前標普500成分企業已有逾20%發布上季財報，其中80%公司優於市場預期。