創資料中心產業優勢 法國火速追趕對手

法國首都巴黎北方一條狹窄街道盡頭，出現一個被網孔外殼和鋼材遮蔽的龐然大物，乍看像座足球場，但那其實是座浩瀚的資料中心。

法新社報導，比4層樓公寓大樓還要高的這個「巴黎數位園區」（Paris Digital Park）為美國資料中心供應商里瑞通（Digital Realty）所有，它也是環繞巴黎的70座資料中心其中之一，這數字超過法國全國總數的1/3。

法國政府正在力推被視為數位經濟骨幹的資料中心產業擴張，要迎頭趕上諸如英國倫敦、德國法蘭克福等既有產業中心，而且截至目前還能夠避免在其他地方絆住產業發展的那種強烈反彈。

法新社近日參訪該公司園區時，里瑞通法國分公司總經理柯吉歐（Fabrice Coquio）說：「就內容交換而言，巴黎地區是舉世第4大中心。」

根據專門的顧問公司Structure Research，法國首都區的資料中心產業總產值已達13億美元。

與其他業內人士看法一致，柯吉歐也認為人工智慧（AI）將會帶動這個產業更上層樓。

他表示，雲端運算助長資料中心第一波擴張後，AI的大規模運算需求將會驅動「第二波」。

法國公司Data4的道達爾（Jerome Totel）表示，現在法國幾乎沒有為AI準備的資料中心，但是根據產業組織Datacenter，2030年底前法國的資料容量將會倍增，其中AI相關的就占3到4成。

相關擴張需求將會嚴重消耗電力和土地，柯吉歐認為未來4年資料中心用電量將會倍增。

不過與世上其他地方不同的是，法國發展資料中心產業幾乎沒有遭遇反對聲浪。