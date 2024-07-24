泰政府刺激消費啟動1萬泰銖電子錢包 民眾8月起登記

為刺激國內消費，泰國政府推出1萬泰銖電子錢包計畫，讓民眾可在小商家購買商品。泰國副總理皮猜今天舉行記者會宣布，8月起到9月中民眾可用手機登記，計畫將在第四季啟動。

為泰黨（Pheu Thai）在去年5月泰國眾議院大選後獲得組閣機會，由為泰黨推出的地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）當選總理並兼任財政部長。賽塔上任後多次表示，首要任務是刺激泰國經濟發展。為泰黨在選舉期間提出讓每個年滿16歲的泰國公民擁有價值1萬泰銖（約新台幣9100元）電子錢包政策，就是由賽塔操刀。

泰國副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）和財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）今天在總理府舉行記者會宣布執行細節。

皮猜表示，電子錢包計畫的目的在於促進在地金流、協助民眾降低生活成本和提升生活品質。他表示，這不是一般的現金發放計畫，而是從各個層面刺激泰國的經濟活動，增加民眾收入同時增加政府的稅收。

泰國政府規劃，每個年滿16歲、年收入84萬泰銖以下及存款未超過50萬的泰國公民，將獲得價值1萬泰銖的電子錢包，民眾從8月1日到9月15日可以在政府指定的手機應用程式上登記，商家則可以從10月1日開始登記，預計今年第四季可以開始正式使用。預估將有5070萬的泰國人受惠於電子錢包計畫。

民眾只能在一般的小商家消費，不能在大型連鎖商店消費，電子錢包不能用來購買樂透、酒精飲品、菸草、大麻或是電子產品。

電子錢包計畫曾遭到許多經濟學家和企業反對，認為政府必須大量舉債因應，可能造成沉重債務負擔，以目前泰國經濟狀況來看，無需撒大錢刺激國內消費。由於財源始終無法確認，導致本該在今年2月上路的政策延到年底才能執行。

泰國政府將撥5000億泰銖預算用於發放電子錢包，不過政府預計執行率90%，因此預算降到4500億泰銖，預算將透過貸款因應。政府預估電子錢包計畫在今年第四季執行，經濟成長率可以達到3.3%。