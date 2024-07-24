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今年電動車銷售冠軍恐讓給比亞迪 特斯拉重奪王座估需4年

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
彭博報告預測，特斯拉今年電動車銷量恐輸給大陸車廠比亞迪。路透
彭博報告預測，特斯拉今年電動車銷量恐輸給大陸車廠比亞迪。路透

彭博最新報告指出，中國大陸電動車大廠比亞迪（BYD）今年全年電動車銷量可能超越特斯拉（Telsa），因為儘管歐美市場陷入停滯，但大陸國內需求暴增。特斯拉24日盤前一度暴跌近8%。

這份24日發布的報告與1月的截然不同，當時彭博預測，特斯拉將一路領先比亞迪到2030年。

不過，該報告也指出，比亞迪的冠軍寶座可能很難坐得長久，因為美國和歐盟的懲罰性關稅，限制了大陸車廠在亞洲和新興市場的成長機會。

彭博分析，長期來看，比亞迪銷售領先特斯拉的情況可維持到2027年，特斯拉到2028年才會重回冠軍寶座，第三名的福斯則將緩慢縮小與兩大對手差距。

特斯拉23日發布上季財報，獲利連四季讓市場失望。該公司的銷售速度遠不及去年，並再度警告今年的成長率預期將「顯著放緩」。 

彭博分析師說：「特斯拉最早的50%年成長目標，如今可說已經完全落空。該公司的長期成功，將指望還沒發表的平價、高量產Model 2。」

比亞迪去年第4季的純電動車銷量，以52.6萬輛對超越了特斯拉的48.81萬輛，並在大陸國內市場積極降價下，今年繼續保持這股衝勁，第2季交車量達到近100萬輛的電動車和混合動力車。但彭博報告表示，大陸的價格戰「無法持久」，且可能導致更多廠商的退場和整併。

彭博報告預測，特斯拉今年電動車銷量恐輸給大陸車廠比亞迪。美聯社
彭博報告預測，特斯拉今年電動車銷量恐輸給大陸車廠比亞迪。美聯社

彭博 新興市場 比亞迪 特斯拉 福斯 電動車

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