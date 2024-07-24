科技股財報好壞夾雜 亞股跟進美股收低

投資人期待科技業將數十億美元資金投入人工智慧（AI）後，還能繼續發布耀眼獲利；但昨天一系列美國企業財報有好有壞，難以鼓舞信心。亞洲股市今天應聲追隨美國股市收盤下跌。

法新社報導，股市投資人同時評估美國總統大選後的政策走向，而採取謹慎步伐。由於美國民主黨預料將提名現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代總統拜登（Joe Biden）在11月大選與共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）對決，使得勝選機會提高。

今年來股市一大利多，來自外界日益看好美國聯邦準備理事會（Fed）將調降利率。在借貸環境預期會更友善的情況下，科技類股大大受惠，尤其因為這些企業看好AI成為下個金雞母而已注入巨額投資。

儘管大多時候這類科技公司公布的獲利並未令人失望，這也協助它們的股價不斷攀漲，其中AI晶片龍頭輝達（Nvidia）今年來股價更已飆升約150%。但昨天發布的結果令現行財報季的投資人信心稍微受到打擊。

包括電動車業巨擘特斯拉（Tesla）公布，受到產品降價及積極投資AI影響，第2季獲利萎縮45%。美國支付服務巨擘Visa發布的2024財年第3季營收也低於市場預估。

所幸Google（谷歌）母公司Alphabet公布的財報優於預期，提供一些信心支撐。接下來幾週還有蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和輝達將發布最新財報。

東京股市今天收盤挫跌1.1%，香港股市收低0.9%，上海股市收跌0.5%，雪梨、首爾、新加坡、曼谷和雅加達股市也全數收黑。惟威靈頓股市收高。台北和馬尼拉股市則因颱風休市。