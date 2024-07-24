快訊

不斷更新／台南、澎湖等16縣市25日停班停課 剩這6縣市未宣布

再放一天颱風假？侯友宜：已達停班課標準 北北基桃將一起宣布

事故瞬間曝光！強風吹倒鐵皮撞翻女兒牆 砸扁轎車母子1命危1昏迷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024巴黎奧運／遊客不想當「盤子」 巴黎飯店房價比去年秋季暴跌41%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
巴黎飯店先前開價過高，如今承受降價苦果。美聯社
巴黎飯店先前開價過高，如今承受降價苦果。美聯社

巴黎奧運期間的飯店房間訂價，已從最高點幾乎砍半，顯示先前開價過度積極的飯店業者，錯估市場對昂貴房間的需求。

彭博資訊報導，根據旅遊洞察業者Lighthouse的數據，在7月26日~8月11日奧運期間，巴黎的飯店平均房價為313歐元（340美元），比奧運開幕約11個月前的峰值訂價531歐元，大跌了41%。

巴黎上次舉辦奧運已是一個世紀前，而飯店房價下跌，凸顯旅客對奧運這類重大活動支付高額費用的意願下降；然而，目前的房間訂價仍遠高於去年同期的175歐元。

起初開價較為合理的飯店業者，得以在過去一年避免降價。貝福德四星級飯店與德拉卡德三星級飯店管理人布蘭達里茲-貝魯特說，其漲價幅度介於20%~25%，「你不能太貪心，以不切實際的價格銷售房間。我們維持住一定的價格，在不降價上賭一把」。

高檔飯店的訂房率受創較深，儘管他們的漲價幅度不如一些三星、四星級旅館。旅館業專家說，這可能與媒體不斷報導巴黎地鐵過度擁擠、安全警戒範圍加嚴、市中心交通壅塞，阻礙旅客的訂房意願，甚至促使他們退訂有關。

巴黎奧運 房間 漲價 訂房 飯店

延伸閱讀

巴黎奧運帶動旅遊 中國消費者赴法熱度增150%

巴黎奧運／英國隊觀戰重點是？ 外媒：黃金一代與超新星

巴黎奧運／開幕日前足球、橄欖球先開戰 中華神射手明登場

奧運跳水／17歲天才女將全紅嬋拚衛冕 下機後笑稱頭髮可以炒菜

相關新聞

今年電動車銷售冠軍恐讓給比亞迪 特斯拉重奪王座估需4年

彭博最新報告指出，中國大陸電動車大廠比亞迪（BYD）今年全年電動車銷量可能超越特斯拉（Telsa），因為儘管歐美市場陷入...

2024巴黎奧運／遊客不想當「盤子」 巴黎飯店房價比去年秋季暴跌41%

巴黎奧運期間的飯店房間訂價，已從最高點幾乎砍半，顯示先前開價過度積極的飯店業者，錯估市場對昂貴房間的需求。

泰政府刺激消費啟動1萬泰銖電子錢包 民眾8月起登記

為刺激國內消費，泰國政府推出1萬泰銖電子錢包計畫，讓民眾可在小商家購買商品。泰國副總理皮猜今天舉行記者會宣布，8月起到9...

科技股財報好壞夾雜 亞股跟進美股收低

投資人期待科技業將數十億美元資金投入人工智慧（AI）後，還能繼續發布耀眼獲利；但昨天一系列美國企業財報有好有壞，難以鼓舞...

不讓輝達專美！Google推AI氣象預報 速度快3500倍、成本減10萬倍

科技巨擘Google、輝達（Nvidia）等，近來都推出人工智慧（AI）的氣象預報模型。Google表示，該公司的AI天...

語言模型朝兩極發展 為何蘋果、三星持續找盟友 觸動換機潮的關鍵靠「體驗」

回顧1980年代，PC日漸普及時，消費者普遍不願花錢買軟體，當時大補帖、盜版軟體盛行，個人電腦品牌廠只能透過賣硬體搭售軟體，讓消費者掏腰包。如今到了AI時代，業者也有意透過推出AI PC、AI手機等硬體，讓消費者付費支撐AI產業發展，這招真的可行嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。