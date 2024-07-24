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不讓輝達專美！Google推AI氣象預報 速度快3500倍、成本減10萬倍

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Google表示，該公司的AI天氣模擬器，速度比傳統預測模型快3,500倍，而且成本驟減10萬倍。美聯社
Google表示，該公司的AI天氣模擬器，速度比傳統預測模型快3,500倍，而且成本驟減10萬倍。美聯社

科技巨擘Google、輝達（Nvidia）等，近來都推出人工智慧（AI）的氣象預報模型。Google表示，該公司的AI天氣模擬器，速度比傳統預測模型快3,500倍，而且成本驟減10萬倍。

據Google Research發布在「自然」期刊上的文章，過去50年來的傳統氣象預報，使用複雜的方程式來模擬大氣變化，並做出預測，Google Research的「NeuralGCM」將機器學習與傳統預測方式相結合，而且NeuralGCM還能透過AI，從現行的氣候資料中學習。採用AI可補足傳統預報的缺點，可準確多霧地區等天候狀況，傳統模型在這方面表現較差。

Google表示，NeuralGCM比大氣物理模型X-SHiELD快3,500倍以上，X-SHiELD模擬得花20天，NeuralGCM只需8分鐘。與此同時，X-SHiELD須使用搭載1.3萬顆中央處理器（CPU）的超級電腦，NeuralGCM僅須內建一顆張量處理器（TPU）的電腦。Google說，如此一來，運算成本可減少10萬倍。

NeuralGCM著重在長期預測的能力。研究人員正在開發功能，盼能提前一年預測颶風，以便及早準備。

輝達今年也發布氣象預測AI「Earth-2 」，能模擬全球的大氣環境，並較傳統方式快1,000倍，此一AI已獲得台灣中央氣象署採用。另外，微軟在2023年1月推出天氣模型「ClimaX」。

美國之外，以中國大陸的天氣預測技術最領先。華為雲發布盤古氣象，預測速度比現行模型快1萬倍以上。

傳統氣象預報仰賴高效能的超級電腦，這類電腦使用採序列運作的CPU，成本高又耗時。AI則使用繪圖處理器（GPU），可進行平行預算，提高效率。

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