綠電供過於求 負電價變常態恐影響再生能源發展

隨著太陽能板和風力渦輪機的普及，一種不尋常的現象益見頻繁：批發電價變成負數。

法新社報導，雖然近年來電費飆升的消費者心情會因此好一點，卻可能影響再生能源的進一步發展。

再生能源產業集團France Renouvelables的策略總監凡登布魯克（Mattias Vandenbulcke）表示，這種日益頻繁的現象對風力和太陽能產業來說「問題大了」。

凡登布魯克說：「那會讓一些人發表有害甚至危險的言論，說再生能源毫無用處。」

根據國際能源總署（International Energy Agency），自去年以來，澳洲南部約20%的時間批發電價為負值。

過去3年，由於新冠疫情加上烏克蘭戰爭，歐洲需求出乎意料地減少，這一趨勢持續加速。

當生產強勁且需求疲軟時，現貨批發電力市場的價格會出現負值。

哥倫布諮詢公司（Colombus Consulting）能源分析師高德柏格（Nicolas Goldberg）表示，負電價是「警告訊號，顯示電網生產過多」。