全球最高鐵路橋 印度放眼戰略利益因應中國威脅

印度2022年8月竣工的契那布鐵路橋矗立在崎嶇的喜馬拉雅山峽谷上，不久後將有助印度擴展對主權爭議地區克什米爾的控制，並因應中國日益升高的戰略威脅。

法新社報導，契那布鐵路橋（Chenab Rail Bridge）是全球最高的鐵路橋。這座長1315公尺的鋼筋混凝土橋連接兩座山，從下方冰涼的契那布河（ChenabRiver）起算，拱橋高度359公尺，堪稱是工程壯舉，首度以鐵道連接動盪不安的克什米爾谷地（KashmirValley）與印度大平原。

然而，克什米爾長期以來一直反對印度統治，印度在當地已有超過50萬名駐軍。契那布鐵路橋的完工引起一些當地人擔憂。

印度軍事高層表示，這座大橋對新德里當局帶來的戰略利益不可小覷。

退役的前印度陸軍北方司令部司令胡達（SinghHooda）向法新社表示：「開往克什米爾的列車無論在承平與戰爭時期都將發揮關鍵作用。」

人口以穆斯林為主的克什米爾，為印度與巴基斯激烈敵對的中心，自1947年脫離英國統治獨立以來被印巴分治，這兩個擁核鄰國為克什米爾打過仗。

叛亂團體也發動長達35年的叛亂活動，要求讓克什米爾獨立，或與巴基斯坦合併。

克什米爾中央大學（Central University of Kashmir）政治學教授巴貝（Noor Ahmad Baba）說，這座新的大橋「將有利於軍隊人員進出移動，人數將比以往可能的還多」。

但他跟法新社說，除了軍人外，這座橋梁也將促進一般民眾與商品的流動。

然而，這令一些克什米爾人感到不安，他們認為交通便利性提升，將帶進大批外來者購買土地與定居。

2019年，在印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度教民族主義政府取消克什米爾的部分自治權後，先前對土地所有權實施的嚴格規定已解除。

歷史學家瓦希德（Sidiq Wahid）告訴法新社：「如果築橋的用意是在威脅克什米爾人對其語言、文化與知識認同的意識，或是展現強硬的民族主義，這樣的影響將是負面的衝擊。」

印度鐵路公司（Indian Railways）稱這座大橋「可說是印度近代史上鐵路計畫最大土木工程挑戰」，希望能促進經濟發展與貿易，降低貨物運輸成本。

但退役將領胡達表示，這座橋梁帶來的最重要影響將是徹底改變與中國接壤的寒冷地區拉達克（Ladakh）的物流。

全球人口最多的兩大國家印度與中國，正在激烈爭奪南亞各地的戰略影響力，兩國長達3500公里的共同邊界，一直都是導致雙方情勢緊張的根源。

印度與中國的軍隊曾在2020年發生衝突，造成至少20名印度士兵與4名中國軍人陣亡，兩軍現今仍在存有爭議的高海拔邊境地區對峙。

胡達告訴法新社：「從針頭到最大的軍事裝備等，所有物品都必須經由陸路運送，每年在冬季封閉道路前必須囤積在拉達克6個月。」

現在，這些物品都可以經由火車運輸，便於印度軍事專家所稱的「全球最大的軍事後勤演習」，經過積雪的山隘向拉達克運送物資。