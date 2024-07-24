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歐洲AI新創DeepL特別推出繁體中文翻譯 點名台灣是強大市場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德國AI翻譯新創公司DeepL在24日推出繁體中文翻譯選項，目標擴大在亞洲的業務。網路照片
德國AI翻譯新創公司DeepL在24日推出繁體中文翻譯選項，目標擴大在亞洲的業務。網路照片

德國AI翻譯新創公司DeepL在24日推出繁體中文翻譯選項，目標擴大在亞洲的業務。該公司執行長特別點名台灣是強大的科技市場，這也是吸引DeepL進軍繁中翻譯市場的一大原因。

CNBC網站報導，DeepL是歐洲高知名度AI公司之一，估值20億美元，該公司主要向企業銷售翻譯軟體，目標客群並不是日常消費者。

繁體中文主要在台灣和香港使用。這兩地是主要的科技與金融企業重鎮，這也是促使DeepL在這些市場推出最新語言翻譯產品的原因。該公司希望幫助一些國際客戶能更有效地與台灣或香港的客戶、員工進行溝通。

DeepL執行長庫季洛夫斯基（Jaroslaw Kutylowski）表示，台灣和香港是正在「出口」的「強大技術市場」，尤其是台灣。

這並非是DeepL首度進軍亞洲市場，因為其平台已推出日語和韓語翻譯選項。

庫季洛夫斯基說：「尤其看看台灣，那裡很類似我們在日本和韓國所見到的其他成功亞洲市場。」

DeepL上周推出新一代大語言模型（LLM），號稱其翻譯品質優於最新版的ChatGPT、Google與微軟。該公司被視為是Google翻譯的勁敵，擁有高知名度的創投支持，包括祖克柏家族辦公室的ICONIQ成長基金以及指數創投公司（Index Ventures）。

DeepL已經提供簡體中文翻譯選項，但與大陸公司沒有商業關係，至於新推出的繁中翻譯產品將與百度、騰訊等中國最大科技業者的翻譯產品競爭。庫季洛夫斯基說，DeepL的不同之處在於，它可精準提供多種語言，讓香港和台灣等地的企業能夠在全球進行溝通。

DeepL的產品目前聚焦翻譯文字，庫季洛夫斯基證實公司正投入口譯產品，但不願談論推出產品的時程。他說：「口譯將是我們亞洲策略的重要環節。我們將見到愈來愈多這類產品成為營收來源。」

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