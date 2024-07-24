特斯拉財報與馬斯克談話六重點：利潤惡化、AI支出增、自駕車活動延期

受電動車需求下滑、以及擴大折扣優惠又增加支出等因素的影響，特斯拉上季獲利連續第四季不如市場預期，利潤也持續惡化，儘管執行長馬斯克大談對自駕車、機器人及人工智慧（AI）的願景，仍未能提振投資人信心，股價一路走低，盤後大跌逾7%。

利潤持續惡化

特斯拉上季淨利年減45.2%至14.8億美元，經調整後每股盈餘0.52美元，為獲利連續第四季獲利低於預期。

上季營收年減2.3%至255億美元，但為一年來首度高於預期，主要受惠於碳排放額度銷售季比成長一倍多到8.9億美元，且賺進的營業利益占了一半以上。外匯負面衝擊則為3億美元。

上季毛利率略降至18%，營業利益率也降至14.4%，為三年來最低，不計出售碳排放額度的汽車部門營業利益率更下滑到14.6%。

馬斯克表示，上季遭遇「許多挑戰」，包括競爭加劇與折扣。財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）表示「可負擔性仍是我們顧客的首要考量」，「在第2季，我們推出吸引人的融資選項，以抵銷利率持續居高不下」的影響，他也明確表示「關稅正造成影響」，「我們受到原物料與製成品各類關稅的影響」，近期可能影響成本。

除了碳排放額度銷售，特斯拉上季財報的另一亮點為能源貯存事業，上季能源貯存量為每小時9.4百萬瓩（GW），營收季比倍增，今年能源發電與貯存事業的營收成長率可能超越汽車事業。

特斯拉也表示，上季Cybertruck產量季比增加兩倍多，有望如期在今年底前轉為獲利，商用卡車Semi則將如期在明年底前開始生產。

暗示今年出貨量恐下滑

展望前景，特斯拉預期本季產量將比上季增加，將聚焦於縮減全公司的成本，但今年出貨量成長率仍將「顯著下滑」，似乎暗示今年的出貨量將比去年的180萬輛少。

特斯拉也說，正如期推動明年上半年生產新款平價電動車的計畫，只是馬斯克今春曾說最晚今年底生產。

證實自駕計程車活動延到10月、強調自動化願景

馬斯克表示，自駕計程車仍將追求革命性的「開箱」（Unboxed）製造策略，但並未在財報聲明提及太多，自駕計程車的部署時機取決於技術進展與監管當局批准，馬斯克則認為監管當局批准不會成為限制因素。

馬斯克證實，自駕計程車發表活動將延後到10月10日，以允許改善效能，並增添「一些其他東西」。他在被問到明年能否完成自駕計程車時，表示若這明年沒發生，他會很「震驚」，但也坦承「我在這方面的預測一直都過度樂觀」

他說，自駕計程車將在德州奧斯汀超級工廠打造，並聲稱這項計畫將能讓特斯拉市值增至上看5兆美元

馬斯克說明他對自駕計程車隊的願景，特斯拉計劃經營一款類似Uber的自營App，但裡面的汽車為能夠自動駕駛，車隊組成為多面向的，包含在租車者的租約到期後，特斯拉收回汽車時便加入車隊，接著特斯拉車主也能選擇讓自己的汽車加入車隊，類似「汽車界的Airbnb」。

他說，特斯拉的價值一面倒地就是自動化，如果人們相信特斯拉能解決自動化問題，就該買進特斯拉股票，「所有其他問題…都是噪音」，「如果你不相信，就賣特斯拉股票」

討論Optimus人型機器人與FSD軟體

馬斯克表示，他相信明年特斯拉的工廠將部署「數千台」Optimus人型機器人，「從事好幾項工作」，「我們預期明年初將開始限量生產第一版Optimus，供特斯拉使用」，「我們自己先發現問題總是比較好」。

他也說，「幾家代工大廠」已對取得全自動駕駛（FSD）輔助軟體授權表達興趣，但未具體提及業者，也暗示目前似乎還沒有具體協議。他說，特斯拉正與他旗下的AI新創公司xAI學習，已透過跨公司合作幫助開發FSD。

上季擴增資本支出，加碼AI

特斯拉上季營運支出年比暴增39%至29.7億美元，資本支出年增10%至22.7億美元，AI基礎設施支出為6億美元

他說，他正「全天候」工作完成德州超級工廠的擴大作業，以放置輝達的H100晶片。他表示，特斯拉正接近完成迄今最大規模的AI訓練叢集，將放置2萬組輝達H100晶片

馬斯克也說，輝達的晶片需求熱到很難取得繪圖處理器（GPU），特斯拉將「加倍努力」於Dojo，「我們必須投入更多努力於Dojo超級電腦，以確保我們擁有需要的訓練量能」，「我們確實看到以Dojo和輝達相競爭之路，我認為我們別無選擇，因為輝達的（晶片）需求太高了」。他說，Dojo 1今年底前將有8,000組效能相當於H100的晶片上線。

暫停投資墨西哥

馬斯克說，目前正「暫停」墨西哥的超級工廠計畫，在11月美國總統ˋ大選前都不會進一步投資墨西哥工廠，以觀望總統大選後的情勢，因為前總統川普討論對墨西哥製產品課徵關稅，「川普已說會對在墨西哥生產的產品課徵高額關稅，因此若情況會如此發展，砸大錢投資墨西哥不合理

他也說，若通膨削減法終止或逆轉，「對我們的競爭對手將是毀滅性的，但只會輕傷特斯拉」。