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日圓兌美元升抵154.76 6月來首度突破155

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓最近幾天強力回升，擺脫今年來一路走貶的格局。有分析師預測日圓到年底會升至145。路透
日圓最近幾天強力回升，擺脫今年來一路走貶的格局。有分析師預測日圓到年底會升至145。路透

日圓兌美元周三延續漲勢，一度升抵154.76，6月5日以來首次升破155，隨日圓貶值之勢逆轉，愈來愈多做空日圓部位被迫了結。

日圓周三兌美元在紐約尾盤升值0.9%至155.64，連續兩個交易日走升，因執政自民黨幹事長茂木敏充表示，日本央行應更明確表明貨幣政策正常化的決心，包括穩步升息。日銀下一次公布利率決定的時間是 7 月 31 日。

Resona Holdings 策略師井口慶一指出，日圓兌美元突破上周觸及的155.38後，市場如今上看155關卡。

澳盛銀行（ANZ）日本外匯及商品銷售總監町田廣之表示，東京定盤價走強後，因出口商需求增加，日圓繼續走升。

不過，由於市場交易清淡，價格波動容易擴大。

日本央行 自民黨 茂木敏充

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