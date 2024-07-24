中國連忙採購囤貨 四大半導體設備廠相關營收已翻增一倍

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
研究顯示，全球四大半導體設備製造商來自中國大陸的營收，自2022年底以來已經增加超過一倍，在整體營收占比提升到四成。圖為荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的設備。路透
研究顯示，全球四大半導體設備製造商來自中國大陸的營收，自2022年底以來已經增加超過一倍，在整體營收占比提升到四成。圖為荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的設備。路透

美銀分析師在22日發表的一篇報告中表示，包括艾司摩爾（ASML）在內的全球四大半導體設備製造業者已見到，從2022年底以來，來自中國大陸的營收已翻升超過一倍。

報告指出：「隨著美國在2022年10月緊縮出口限制措施，中國大陸加速採購半導體製造設備，目標是研發自家的半導體製造能力。」

美銀這份報告檢視了科林研發（Lam Research）、ASML、科磊（KLA）與應用材料（Applied Materials）這四大半導體設備商的營收。

研究發現，這些公司來自中國的營收占整體營收的比重，在今年第1季達到41%，較2022年第4季的17%大幅攀升。

報告指出：「科技領域，尤其是半導體，是在與中國貿易緊張局勢的核心階段，如果緊張局勢從當前情況進一步升溫，將出現更多風險。」

美國在2022年10月起針對美國銷往中國大陸的先進半導體與相關製造設備實施廣泛出口管制。在上周，彭博資訊報導，拜登政府考慮更嚴格限制半導體設備出口至中國大陸，這可能影響非美國的企業。

同時間，北京當局尋求強化本土的科技自給能力，在上周的中共三中全會上再次確認此一目標。

追蹤美國上市晶片企業股價表現得VanEck半導體ETF上周走跌，但今年迄今累計漲幅仍接近46%。

半導體 美國

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